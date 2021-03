V Sloveniji počasi vse več Venezuelcev

V nadaljevanju preberite:

Po daljšem zastoju zaradi pandemije je repatriacija venezuelskih Slovencev in njihovih ožjih družinskih članov v polnem teku. Do marca lani, ko je svet ustavila zdravstvena kriza, se je iz Venezuele k nam preselilo 23 ljudi, zdaj jih je 55. Še več jih bo prišlo, vendar nekaterim težave povzroča urejanje dokumentov.



Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki koordinira logistično zahteven postopek, je do sredine prejšnjega tedna izdal 66 pozitivnih odločb. Nekaj vlog je še v obdelavi, nobene od prispelih prošenj pa za zdaj, kot poudarjajo, še niso zavrnili.