V Sloveniji porast pesimizma

Raziskava družba Valicon je izvedla raziskavo javnega mnenja kaže, da prebivalci Srbije od leta 2024 pričakujejo največ, kar se tiče pričakovanj dogajanja v družbi in svetu pa so najbolj pesimistični prebivalci Slovenije.

Na začetku leta so na Valiconu preverjali, kakšno je razpoloženje prebivalcev v regiji in kakšna so njihova osebna pričakovanja ter pričakovanja glede družbene in politične situacije. Raziskavo izvedli januarja 2024 z metodo spletnega anketiranja na reprezentativnih vzorcih v Sloveniji, Srbiji, Bosni in Hercegovini in na Hrvaškem.

S sedanjim stanjem so najbolj zadovoljni na Hrvaškem, kjer 55 odstotkov prebivalcev situacijo ocenjuje pozitivno. Pebivalci Hrvaške so bili najzadovoljnejši že v preteklih meritvah javnega mnenja.

Od novega leta zasebno sicer največ pričakujejo prebivalci v Srbiji, kjer slaba tretjina prebivalcev meni, da bo življenje v novem letu boljše kot v preteklem letu. V Sloveniji je takšnega mnenja le petina vprašanih, kar je najmanj v regiji.

Tudi glede stanje družbe in situacije v svetu so v novem letu najbolj optimistični prebivalci Srbije, saj je 18 odstotkov prebivalcev mnenja, da bo situacija boljša kot lani. Podoben je delež vprašanih v Bosni in Hercegovini, ki deli takšno mnenje, v Sloveniji in na Hrvaškem pa je takih le dobra desetina.

Večina prebivalcev v regiji pričakuje, da bo družbena situacija enako slaba kot v preteklem letu, izjema so prebivalci Slovenije, kjer je večina prepričana, da se bo družbena situacija poslabšala. Lansko leto so bili prebivalci Slovenije bolj optimistični, saj so pričakovali, da bo situacija ostala enako slaba.