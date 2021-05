Ema: Trenutna cepiva ščitijo pred okužbo na indijsko različico

Neuradna informacija

Cepiva najverjetneje delujejo

V Sloveniji so potrdili primer indijske različice novega koronavirusa, je razvidno s portala GISAID, ki ponuja odprt dostop do genomskih podatkov novega koronavirusa. Potrdili so jo v Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani v vzorcu, ki je bil odvzet 20. aprila, je razvidno s portala.Na Evropski agenciji za zdravila (Ema) medtem menijo, da vsa štiri v Evropski uniji odobrena cepiva proti covidu-19 najverjetneje nudijo zaščito tudi pred indijsko različico novega koronavirusa. To različico virusa, ki povzroča bolezen covid-19, so doslej potrdili v več kot 40 državah, tudi v Sloveniji.Laboratoriji, ki opravljajo sekvenciranje genomov novega koronavirusa, te podatke vnesejo na portal GISAID. Gre za svetovno znanstveno pobudo in primarni vir, ki ponuja odprt dostop do genomskih podatkov novega koronavirusa.Predstojnik inštitutaza STA še ni potrdil te informacije. Prav tako z njo niso seznanjeni v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano.V četrtek bodo sicer predvidoma no novinarski konferenci o covidu-19 predstavili stanje glede različic v Sloveniji.Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je sicer v ponedeljek sporočila, da je indijska različica novega koronavirusa bolj nalezljiva, zato je skrb vzbujajoča. Gre za različico novega koronavirusa z oznako B.1.617.Kljub zaskrbljenosti pa Ema miri. »Zaenkrat smo v splošnem precej prepričani, da bodo cepiva pokrivala to različico,« je povedal vodja cepilne strategije pri Emi Marco Cavaleri. Po njegovih besedah so podatki pomirjujoči glede dejstva, da bodo cepiva mRNK nevtralizirala to različico, vsaj v tolikšni meri, da bodo zagotovila zadostno zaščito.Agencija sicer zelo pozorno spremlja podatke glede indijske različice, poroča francoska tiskovna agencija AFP, obenem pa še menijo, da bi bili lahko bili učinkoviti tudi vektorski cepivi AstraZenece in Johnson & Johnsona.