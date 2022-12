V Slovenijo prišlo že več kot sto repatriirancev

V nadaljevanju preberite:

Pred začetkom repatriacije Venezuelcev slovenskega rodu in njihovih ožjih sorodnikov so v Društvu venezuelskih Slovencev predvideli, da bi se lahko za selitev v domovino svojih prednikov odločilo okoli sto ljudi. Novembra je bila ta številka, nekakšen ne­uradni mejnik, presežena. K nam je iz gospodarsko, socialno in politično potapljajoče se latinskoameriške države v zadnjih treh letih prišla 101 oseba, še šestnajstim je bila izdana pozitivna odločba.

»Številka me ne preseneča, saj smo iz Venezuele od začetka dobivali signale, da si jih kar nekaj želi oditi v Slovenijo. Mislil sem, da bo šlo celo hitreje, toda z vidika oskrbe je bilo dobro, da so bili prihodi enakomerno razporejeni,« je za Delo povedal Danilo Jesenik Jelenc iz Slovenske karitas, ki jo je vlada izbrala za pomoč pri celostnem vključevanju repatriirancev v družbo. Vodja programa Repatica pri človekoljubni organizaciji je poudaril, da je dosežen mejnik lahko priložnost za revizijo opravljenega dela, in vendar večjih sprememb ne pričakuje, saj da integracija venezuelskih Slovencev poteka utečeno in po načrtih