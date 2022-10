V slovensko-hrvaške odnose se vrača hladna in ostra retorika

Kot smo poročali, namerava vlada Roberta Goloba ob vstopu Hrvaške v schengensko območje sprejeti enostransko izjavo, da južna soseda z vstopom priznava arbitražno razsodbo. Enostransko izjavo bi Slovenija priložila odločitvi notranjih ministrov držav EU, če se bodo predvidoma decembra odločili, da Hrvaška postane 1. januarja članica schengenskega območja.

Ko smo se v torek za več informacij obrnili na kabinet predsednika vlade, so nam odgovorili, da zadeve ne bodo komentirali. Danes pa so iz urada vlade za komuniciranje sporočili, da ima vstopanje Hrvaške v schengensko območje »načelno podporo« Slovenije in je v našem skupnem evropskem interesu.

Za Slovenijo je arbitražna odločitev dokončna in v Sloveniji pravnoformalno potrjena z zakonom o evidentiranju državne meje s Hrvaško iz decembra 2017. Uradni odziv vlade enostranske izjave sicer ne omenja, zapisali pa so, da je »slovenska politika primarno dolžna zavarovati nacionalne interese, zato se bodo dokončne odločitve sprejemale v državnem zboru.«

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je po poročanju Radia Slovenija dejal, da na vladi za zdaj še ni bilo govora o tovrstni enostranski izjavi.

Veliko prahu v hrvaških medijih

Za zdaj neuradna najava možnosti vložitve enostranske izjave glede priznavanja arbitražne razsodbe je veliko prahu dvignila v hrvaških medijih. V Jutarnjem listu so zapisal, da je enostranska izjava zahrbtna poteza uradne Ljubljane, ki bo dvignila veliko prahu v bilateralnih odnosih.

Popoldne se je odzval tudi hrvaški premier Andrej Plenković, ki pravi, da Hrvaška vstopa v schengensko območje na podlagi izpolnjevanja vseh potrebnih kriterijev. »Seveda lahko Slovenija sprejme svojo enostransko izjavo, lahko pa to storimo tudi mi. To ni nekaj, kar bi Hrvaško na kakršenkoli način obvezovalo,« je še povedal Plenković, ki je gojil odlične odnose z bivšim premierjem Janezom Janšo, ki je vprašanje arbitraže umaknil iz dnevnega reda bilateralnih odnosov.

»Arbitražna razsodba je pravno dejstvo mednarodnega prava, je veljavna in obstaja. Če bo Slovenija sprejela enostransko izjavo, ji bo gotovo sledila hrvaška izjava, ki bo to prerekala,« je včeraj napovedal dr. Matej Avbelj, strokovnjak za pravo EU s fakultete za državne in evropske študije.