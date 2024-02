V snežnih razmerah reševali dva povsem neprimerno opremljena planinca

Člani Gorske reševalne službe Kranj so morali včeraj na zahtevno intervencijo, potem ko sta v snežnem metežu na Storžiču obnemogla dva planinca. Poziv na pomoč so reševalci prejeli okrog 7. ure v petek zjutraj. Dva planinca sta potrebovala pomoč na višini približno 1800 metrov. Zaradi oblačnega vremena reševanje s helikopterjem ni bilo mogoče, tako da so morali člani GRS Kranj na teren peš.

»Z našima terenskima voziloma smo se uspeli pripeljati po vlakah skoraj do višine 1200 metrov, nato pa smo nadaljevali peš. S seboj smo morali vzeti kar nekaj opreme, saj je bil eden izmed njiju preveč podhlajen za sestop. Ob 10.10 smo pohodnika dosegli in takoj začeli ogrevanje obeh. Ker je bil teren v strmem snegu, smo huje podhlajenega v štafetnem spustu z nosili transportirali do Planinskega doma na Kališču – tam smo mu slekli vsa mokra oblačila, ga prekrili z grelno blazino in ovili v Hiblerjev toplotni ovoj, naš postajni zdravnik pa mu je nastavil infuzijo fiziološke raztopine, ki smo jo ogreli v kuhinji koče,« so na družbenem omrežju facebook zapisali gorski reševalci iz Kranja.

Intervencija pod Storžičem. FOTO: Gorska reševalna služba Kranj

Huje podhlajeni planinec je postopoma začel prihajati k sebi, so še dodali. Po zaužiti topli juhi se je segrel do te mere, da so reševalci z njim v močnem deževju lahko sestopili do avtomobila. Drugi planinec po kratkotrajnem segrevanju in suhih oblačilih nadaljnje oskrbe ni potreboval, sestopil je v njihovem spremstvu do koče in nato v dolino.

Oba pohodnika sta bila neprimerno oblečena in brez tehnične opreme, pri njiju so pogrešali tudi nahrbtnik, rokavice, hrano, pijačo ... Zaradi zelo slabega vremena sta bila blizu veliko hujšega razpleta scenarija, tako pa sta jo z veliko sreče odnesla brez posledic, so opozorili člani GRS Kranj.

Intervencija pod Storžičem. FOTO: Gorska reševalna služba Kranj

Kakšna je napoved za gorski svet?

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno tudi megleno. Nastajale bodo snežne plohe, kje lahko tudi zagrmi. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Temperatura na 1500 metrov bo okoli -1, na 2500 metrov pa okoli -7 °C. V visokogorju je velika nevarnost snežnih plazov, opozarjajo na Agenciji RS za okolje.