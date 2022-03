V soboto potrdili 1474 okužb

Včeraj so ob 612 PCR testih in 5632 hitrih antigenskih testih potrdili 1474 okužb, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Trenutno je v državi aktivnih 32.946 primerov okužbe, kar je 7290 več kot pred enim tednom. 14-dnevna incidenca znaša 1555, sedemdnevno povprečje pa 2673. V primerjavi s prejšnjo soboto so to soboto pri nas potrdili 366 okužb več.

Na navadnih oddelkih je zaradi covida-19 hospitaliziranih 133 bolnikov, na intenzivnih pa 48.

Po podatkih NIJZ je z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 1.264.404 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.219.721, kar je oboje malenkost več kot dan prej.

Distribucija ponarejenega blaga se je med pandemijo okrepila

Distribucija ponarejenega in piratskega blaga se je v času pandemije covida-19 v EU močno povečala, izhaja iz poročila Europola in urada EU za intelektualno lastnino. Leta 2020 so organi EU zasegli 66 milijonov ponarejenih izdelkov, pri tem pa so zaznali porast trgovanja z zdravju škodljivimi izdelki, kot so ponarejena zdravila in kozmetika.

Europol in evropski urad za intelektualno lastnino v najnovejši oceni ugotavljata, da je pandemija covida-19 ponudila nove priložnosti za trgovino s ponarejenimi in piratskimi izdelki, kriminalne združbe pa so svoje poslovne modele prilagodile novemu svetovnemu povpraševanju, poročilo povzema Urad RS za intelektualno lastnino.