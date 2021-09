V soboto potrdili 317 okužb z novim koronavirusom

10.19 V soboto so ob opravljenih 1710 testov PCR potrdili 317 okužb



Pozitivnih je bilo 18,5 odstotka opravljenih testov, kažejo podatki na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). V bolnišnicah po podatkih covidnega sledilnika zdravijo 209 covidnih bolnikov, od tega 42 na intenzivni terapiji. V soboto za covidom-19 ni umrl nihče.



Število hospitalizirani covidnih bolnikov je glede na dan prej naraslo za 20 oziroma za več kot 10 odstotkov, intenzivno zdravljenje sta potrebovala dva bolnika manj kot dan prej.



Odstotek pozitivnih testov je bil v soboto sicer za 1,3 odstotne točke nižji kot dan prej. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 536 in se je v primerjavi s prejšnjim dnem povečalo za pet okužb. 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev je 320,4, kar je za dober odstotek več kot dan pred tem.



Po oceni NIJZ je v državi trenutno 6755 aktivnih okužb oziroma 73 več kot dan prej. V petek so opravili tudi 15.874 hitrih antigenskih testov na okužbo z novim koronavirusom, katerih pozitivne izvide potrjujejo še s PCR-testi. V Sloveniji je z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 1.002.201 oziroma 47,5 odstotka oseb. Polno cepljenih je 915.994 oziroma 43,4 odstotka prebivalcev, kažejo podatki NIJZ.



8.04 Večina Poljakov želi tudi po pandemiji več delati na daljavo



Večina Poljakov želi tudi po pandemiji covida-19 vsaj nekaj dni na teden delati na daljavo, saj so se navadili na delo od doma, je po poročanju poljske tiskovne agencije PAP pokazala raziskava.



Pred izbruhom pandemije marca 2020 je skoraj osem od 10 poljskih delavcev delalo izključno v prostorih delodajalca, le eden od 10 je lahko delal od doma. Danes delež tistih, ki delajo na daljavo, znaša 30 odstotkov, je poljski časnik Rzeczpospolita navajal rezultate raziskave trgovca z gospodinjskimi aparati in elektronskimi napravami Euro-net, poroča PAP.



Večja skupina, 63 odstotkov zaposlenih, bi želela ohraniti možnost dela od doma za stalno, najraje za dan ali dva na teden, je pisal časnik. Na drugi strani jih 13 odstotkov želi po pandemiji delati le na delovnem mestu. »Prevlada podpornikov prožnega dela je še večja, če upoštevamo, da si tisti iz 13-odstotne skupine želijo od doma delati nekaj dni na mesec,« je navedel časnik in dodal, da to pomeni, da se 76 odstotkov Poljakov veseli možnosti, da ne bi delali v pisarni.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: