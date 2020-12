V šole najverjetneje le otroci s posebnimi potrebami

Otroci nujno v šole

Zaprli, pa nič naredili

Ljubljana – Ministricaje pred desetimi dnevi napovedala, da bi se po najbolj optimističnem scenariju 4. januarja v šole lahko vrnili otroci s posebnimi potrebami in učenci prve triade. Optimistični scenarij se je spremenil in zdaj predvideva vračanje večine otrok do konca januarja. Četrtega januarja naj bi testirali zaposlene v šolah in zavodih za otroke s posebnimi potrebami, dan kasneje pa naj bi otroci s posebnimi potrebami spet sedli v šolske klopi.Ministrstvo za izobraževanje je v nedeljskem tvitu zapisalo, da je pred vračanjem v šole za otroke s posebnimi potrebami »predvideno testiranje 2700 zaposlenih in 4800 učencev«. Starši otrok s posebnimi potrebami so opozorili, da bo za veliko otrok testiranje praktično nemogoče. Učitelje pa je že dan prej razburil vladni govorec, da jih 2. in 3. januarja čaka testiranje in da »kdor ne bo naredil hitrega testa, v šoli ne bo učil«. Včerajšnje izjave so bile milejše.Državna sekretarka na ministrstvu za zdravjeje dejala, da o testiranju učencev kot pogoju za vstop v šolo nikoli niso razmišljali. O testiranju učiteljev pa je dejala, da »če se nekdo ne odloči za testiranje iz kakršnega koli razloga, je stvar delodajalca, da poskrbi za ukrepe s področja predpisov o zdravju in varstvu pri delu«. Ministrica Simona Kustec je po navedbah STA povedala, da testiranje otrok ne bo obvezno, bodo pa to omogočili, če bodo starši želeli. Zaposleni v vzgoji in izobraževanju pa bodo po njenih besedah morali upoštevati priporočila za izvajanje hitrih testov. Najprej, 4. januarja, bodo testirali zaposlene v šolah in zavodih za otroke s posebnimi potrebami, za njimi pa učitelje v prvi triadi. Kako pogosto bodo učitelje testirali, še ni znano, protokol ministrstvi za zdravje in izobraževanje še pripravljata.Predsednik združenja osnovnošolskih ravnateljevje glede testiranja dejal, da uradno šole niso dobile še ničesar: »Osebno nimam nič proti testiranju, ampak je treba na več vprašanj odgovoriti. Kaj pomeni pozitiven test, kako dolgo je test po okužbi še lahko pozitiven in kdo bo učil, če bo visok odstotek pozitivnih?«Da naj ima odpiranje šol prednost pred nenujnimi dejavnostmi, je bila ena izmed zahtev, ki so jo podali poslanci Levice, LMŠ in SD, ki so zahtevali nujno sejo odbora državnega zbora za izobraževanje. Sklep, da bodo šole odpirali prednostno, je bil soglasno sprejet. Pobudniki so opozorili še, da šole niso glavni vir širjenja okužb. To že dalj časa opozarja tudi Pečan: »Nobenega dvoma ni, da bi morali otroci nujno nazaj v šole, nam pa bi morali naložiti ukrepe, ki bi jih lahko spoštovali. Evropa ugotavlja, da šole niso središče in generator okužb. Zakaj so pri nas toliko časa zaprte, pa bo moral odgovoriti nekdo drug.«Pečan je opozoril še, da jih v šolstvu najbolj vznemirjajo okrožnice tik pred zdajci: »Gre za ad hoc ukrepe. Poleg tega izobraževanje ni bilo deležno nobene materialne podpore. Italija je, recimo, kupila za tretjino učencev dodatnih enojnih klopi. Kako naj otroke posedemo narazen, če nimamo dovolj klopi? Dodatnih zaposlitev ni. Nobenih olajševalnih ukrepov nimamo, za priporočila so pa že zdaj rekli, da se jih bo treba še bolj striktno držati.«Da se med zaprtjem šol ni naredilo nič, je opozoril tudi glavni tajnik Sviza: »Šole smo hitro zaprli, v tem času pa nismo ne zagotovili dodatnega prezračevanja, ne pripravili programov za kompenzacijo primanjkljajev, ki jih bodo učenci prinesli s sabo, ne poskušali najeti dodatnih prostorov, ki bi omogočili manjše skupine.« Tudi za varnost niso poskrbeli, je opozoril Štrukelj: »Ministrici smo že v začetku septembra rekli, naj pripravi načrt testiranja učiteljev. Da bi povečali varnost. Nobenega odgovora nismo dobili. Zdaj pa sredi praznikov pride Kacin in reče, šli boste na test. V neki arogantni, napol vojaški maniri. Učitelji so bili razburjeni. Ne zato, ker bi se morali testirati, ampak ker so bili užaljeni, da se z njimi tako komunicira!«Državni sekretar na ministrstvu za izobraževanjeje po navedbah STA povedal, da načrtujejo dodatna evropska sredstva za dodatno opremo za šole in za odpravljanje posledic epidemije, ter zanikal navedbe, da šole niso pomembnejši vir okužb. Kako bo s poukom prihodnji teden, naj bi vlada odločila do konca tedna. Glede vprašanja, ali bo večurna seja vendarle prinesla kaj prejšnje odprtje šol, pa je bil Štrukelj realen: »Še vedno bodo nasprotujoče si izjave, da ja ne bomo vedeli, pri čem smo. Za silvestrovo bodo pa rekli, da v šole ne bomo šli 4. januarja. Nadaljujemo s to popolno neodgovornostjo in nekompetentnostjo.«