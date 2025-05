V Srbiji za hrano v povprečju 40 odstotkov prihodkov, v Sloveniji manj kot 20

Prebivalec Srbije za hrano v povprečju nameni več kot 40 odstotkov mesečnih prihodkov, je pokazala analiza srbskega raziskovalnega centra Demostat. Na Hrvaškem ta delež znaša 27 odstotkov, v Črni gori približno 30 odstotkov, v Sloveniji, kjer je življenje v primerjavi z državami Zahodnega Balkana dražje, pa 18,8 odstotka.

Povprečna plača v Srbiji je januarja znašala okoli 920 evrov, minimalna pa 485 evrov. Vrednost povprečne potrošniške košarice v Srbiji je bila 905 evrov, minimalni paket nujnih živil in storitev pa okoli 470 evrov.

V Sloveniji je povprečna plača januarja znašala 1570 evrov, minimalna pa 930 evrov. Prebivalec Slovenije za hrano in brezalkoholne pijače nameni v povprečju 18,8 odstotka prihodkov, za prevoz in komunikacije 26,9 odstotka, za stanovanje in opremljanje doma pa 19,7 odstotka. Mesečni stroški družine v Ljubljani po ocenah srbske baze podatke Numbeo znašajo 2860 evrov brez najemnine. Življenje v Ljubljani je od Beograda sicer dražje za 21,2 odstotka, najemnine pa za 35 odstotkov, je v pred dnevi objavljeni analizi navedel Demostat.

Na Hrvaškem je povprečna plača v januarju znašala 1392 evrov, minimalna pa 750 evrov. Po ocenah sindikatov povprečno gospodinjstvo za hrano nameni 27 odstotkov prihodkov, tista z nižjih dohodki pa tudi do polovico. Mesečni stroški za družino znašajo 2685 evrov, kar je deset odstotkov več kot v Srbiji, najemnine pa so višje za 1,3 odstotka.

V Črni gori je povprečna plača v januarju znašala 1004 evre, minimalna pa 600 evrov za srednješolsko in 800 evrov za visokoizobražene. Prebivalci so za hrano morali odšteti dobrih 30 odstotkov prihodkov, skupni mesečni stroški za družino pa so po ocenah Numbea znašali 2190 evrov. Življenje v Podgorici je od Beograda cenejše za 8,2 odstotka, najemnine pa so tam nižje za 22,6 odstotka.

Srbska statistika, na podlagi katere pristojno ministrstvo objavlja vrednost košarice, za povprečno gospodinjstvo sicer šteje tričlansko družino. Izračuni držav v regiji medtem temeljijo na porabi štiričlanske družine.

Poleg tega vsebina potrošniške košarice v Srbiji ne sledi temu, kar evropske države in države v okolici štejejo kot obvezne in nujne stroške. Poleg odstotkovno višjih izdatkov za izobraževanje, kulturo, oblačila in obutev imajo druge države v svojih košaricah v nasprotju s Srbijo namreč tudi postavke, kot so stroški letovanja, je še izpostavil Demostat.