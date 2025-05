Posnetek izpred desetletij, kjer je ekipo podpiral novi papež, postal senzacija

Po izvolitvi novega papeža Leona XIV. završalo kot že dolgo ne, a tokrat ne zaradi cerkvenih doktrin, temveč zaradi razkritja, ki je prvega ameriškega papeža prikazalo v povsem novi luči. Medtem ko je bil njegov predhodnik, papež Frančišek, znan kot goreč privrženec argentinskega nogometnega kluba San Lorenzo, se je za novega svetega očeta, prej kardinala Roberta Prevosta iz Chicaga, izkazalo, da je njegova velika športna strast veliko bolj ameriška – bejzbol. In ne le to, je tudi zaprisežen navijač ene izmed chicaških ekip, kar je v Združenih državah nemudoma sprožilo val ugibanj, katera ekipa to je - so to White Soxi ali Cubsi?

Takoj ko je 8. maja 2025 beli dim naznanil izvolitev 69-letnega Roberta Prevosta za papeža Leona XIV., so se v ZDA, zlasti v njegovem rodnem Chicagu, začela ugibanja: Kateri izmed dveh mestnih bejzbolskih velikanov – Chicago Cubs s severa ali Chicago White Sox z juga – je osvojilo srce prvega ameriškega papeža? Sprva so govorice sicer namigovale na Cubse, a je uganko hitro razrešil papežev starejši brat, John Prevost. V intervjuju za chicaško televizijsko postajo WGN-TV je odločno zatrdil: »Nikoli, ampak res nikoli ni bil navijač Cubsov, tako da ne vem, od kod je to prišlo.« Pojasnil je, da je bil Robert »vedno navijač Soxov«, k čemur je nedvomno pripomogla njihova vzgoja v Doltonu, predmestju na južni strani Chicaga, ki velja za trdnjavo navijačev White Sox. Zmeda je morda nastala, ker je bila njuna mati privrženka Cubsov, oče pa, da bi bila družinska slika še bolj pestra, navijač St. Louis Cardinals.

Prava potrditev papeževe dolgoletne zvestobe ekipi White Sox pa je prišla v obliki zdaj že videoposnetka in fotografij, ki so preplavili svet. Največ pozornosti je pritegnil kratek izsek s televizijskega prenosa prve tekme Svetovne serije leta 2005, finala ameriške bejzbolske lige MLB. V izjemno napetem trenutku, ko so Chicago White Sox v spodnjem delu devete, zadnje redne menjave vodili proti Houstonu s 5:3 in jih je od zgodovinske zmage ločilo le še nekaj udarcev, so kamere televizije Fox, kot je v športnih prenosih običajno, za trenutek pokazale občinstvo. Med tisočerimi obrazi, polnimi pričakovanja, je bil tudi takrat tudi Robert Prevost. Posnetek prikazuje bodočega papeža vidno nervoznega spremlja dogajanje. Poznavalci so celo ugotovili, da je pod jakno nosil značilni črtasti dres svoje ekipe.

Novica o njegovem navijaštvu je nekatere privržence White Sox celo tako prevzela, da so se, kot poročajo ameriški mediji, na eno izmed naslednjih tekem svoje ekipe odpravili oblečeni v stilizirana papeška oblačila, drugi pa so na tribune prinesli plakate s hudomušnimi prošnjami, naj papež Leon XIV. moli za njihovo (in svojo najljubšo) ekipo.

Navijač, oblečen v papeža, med tekmo Chicaga White Sox in Miami Marlins. FOTO: Carlos Osorio/Reuters

Tista usodna tekma leta 2005 se je za Roberta Prevosta in ostale navijače White Sox končala sanjsko. Ta zmaga pa je bila le prva v nizu, saj so nato v Svetovni seriji pometli z Houston Astros s skupnim izidom 4:0 v zmagah in tako osvojili svoj prvi naslov prvaka po neverjetnih 88 letih čakanja, vse od leta 1917. Za najkoristnejšega igralca (MVP) serije je bil takrat imenovan Jermaine Dye, nepozabno slavje pa se je odvijalo na njihovem domačem stadionu.

Za ekipo Chicago White Sox je leto 2005 ostalo zlato leto, saj so sezono končali z izjemnim izkupičkom 99 zmag in 63 porazov, kar je še danes njihov najboljši rezultat v 21. stoletju. V naslednjih dveh desetletjih športna sreča ekipi ni bila tako naklonjena; v sezoni 2024 so v 162 tekmah dosegli neslavni klubski rekord z zgolj 41 zmagami, tudi začetek letošnje sezone 2025 pa je za njih precej klavrn. A morda se zdaj, z novim odkritjem, da za ekipo pesti stiska sam papež, obetajo svetlejši časi za ekipo iz južnega Chicaga.