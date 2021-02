V sredo na Goriškem tudi do 23 stopinj Celzija

V sredo in četrtek bo jasno. Čez dan bo zelo toplo. FOTO: Jure Eržen/Delo

Arsovo opozorilo:



Danes in jutri bo zaradi izrazite otoplitve in sončnega vremena predvsem na prisojnih pobočjih sredi dneva in popoldne velika nevarnost snežnih plazov.

Pustnim maškaram je prejšnji teden vsaj za nekaj časa uspelo pregnati zimo in prinesti otoplitev. V tem tednu pričakujemo za konec februarja neobičajno toplo vreme s pomladnimi temperaturami. Danes bo v zahodni in deloma osrednji Sloveniji pretežno oblačno, ponekod na zahodu bo lahko, predvsem dopoldne, občasno rosilo. Popoldne pa se bo oblačnost trgala. Drugod bo precej jasno. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na vzhodu do 18 °C, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso).Nad nami bo ves teden vztrajal anticiklon, vreme bo celinsko – toplo in suho – velike bodo temperaturne razlike med jutrom in popoldnevom. Zjutraj bodo temperature tudi do nič, potem pa se bo čez dan segrelo tudi nad 20 °C, je za Delo pojasnil Arsov dežurni prognostik. »Trenutna napoved kaže, da bo najvišja temperatura morda na Goriškem, in sicer v sredo, ko bi se tam znalo ogreti do okoli 23 °C, kar je blizu rekordne vrednosti.« Ta je bila izmerjena pred dvema letoma v Gačniku pri Mariboru, kjer se je živo srebro 28. februarja povzpelo na 24,1 °C.Tudi drugod po državi, torej v osrednjem delu in na vzhodu, bodo temperature okrog dvajset stopinj, višina pa je odvisna tudi od krajevnih vetrov in suhosti tal. Posebnost te otoplitve je, kot pojasni dežurni prognostik Šter, da bo toplo tudi v višinah, tudi na 1500 metrih bo čez dan temperatura okrog 10 °C.Temperaturne spremembe so na vidiku v soboto, ko se bo rahlo ohladilo, temperature bodo čez dan malce nad 10 °C. Je prave zime že torej konec? »V zadnjem letu nas je zima naučila, da če je toplo že zelo zgodaj v letu, to ne pomeni, da to toplo vreme vztrajalo dolgo časa. Kakšne ohladitve pričakujemo tudi v marcu, je pa trenutno prezgodaj trditi, kako bo,« odgovarja Šter.