V sredo potrdili 381 okužb, delež pozitivnih 17-odstoten

Ob 2235 PCR testih so v sredo potrdili 381 novih okužb, delež pozitivnih je 17-odstoten, kažejo podatki sledilnika za covid-19. Poleg tega so opravili še 21.583 hitrih antigenskih testov. Trenutno je v državi 2802 aktivnih primerov okužbe, kar je 242 več kot dan prej, 14-dnevna incidenca znaša 132,9, sedemdnevna pa 237.V sredo so potrdili štiri okužbe manj kot dan prej, delež pozitivnih PCR testov pa je bil za 0,3 odstotne točke nižji.Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je povečalo za 19, 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev pa za 12 okužb.V bolnišnični oskrbi je 56 oseb, od tega jih je deset na intenzivni negi. Včeraj sta življenje izgubila dva bolnika s covidom-19, skupaj je umrlo že 4438 oseb.