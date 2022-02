V Steklarni Hrastnik večina umaknila napovedane odpovedi pogodb o zaposlitvi

Večina delavcev Steklarne Hrastnik, ki so v ponedeljek napovedali odpoved pogodb o zaposlitvi, je te umaknila, so za STA povedali v družbi. Vodstvo je zadovoljno, da se je od nekaj več kot 40 namer odpovedi delovnega razmerja približno 30 delavcev odločilo drugače. Z vsemi sicer v podjetju ne želijo več nadaljevati skupne poti.

Vodstvo steklarne ponavlja, da je bilo razočarano nad namerami odpovedi delovnega razmerja nekaj več kot 40 zaposlenih. »Uprava podjetja je celotnemu kolektivu ta teden izjemno transparentno predstavila celotno dogajanje in izrecno poudarila, da dogodek nikakor ni omajal ne povezanosti, ne truda, ne dela, razvoja in ciljev celotnega kolektiva,« je zapisalo in napovedalo, da bo še naprej nadgrajevalo konstruktiven socialni dialog in odprto, jasno in odkrito komuniciranje v podjetju.

Generalni direktor steklarne Peter Čas vztraja, da je zadnje dogajanje oblika neupravičenega pritiska nekaj posameznikov na zaposlene, vodstvo in lastnika steklarne. Kot trdi, so njegova odgovornost vsi zaposleni v podjetju, zato pravi, da mora zaščititi integriteto in ponos vseh.

Predsednik podjetniškega sindikata steklarne Ivan Kovačič medtem ocenjuje, da je sodelovanje vodstva s sindikatom »več kot korektno in tvorno«. »Smo ne samo razočarani, ampak ogorčeni nad ponedeljkovimi dogodki. V podjetju imamo redne zbore delavcev, pred dobrim tednom dni je potekalo tudi redno mesečno poročanje vodstva za zaposlene in ni bilo pritožb ali izraženih dvomov o poslovanju podjetja, nezadovoljstva z vodstvom ali rezultati,« je še dejal Kovačič.

FOTO: Jure Eržen/Delo

Steklarna Hrastnik je lani, kot poudarjajo v družbi, vsem zaposlenim izplačala najvišji možni še neobdavčeni regres za letni dopust. Prav tako je bil lani sprejet sklep o doslej najvišjem izplačilu nagrade za poslovno uspešnost. »Samo v zadnjem letu se je strošek dela na zaposlenega dvignil za kar 13 odstotkov, povprečna mesečna plača pa se je lani dvignila za deset odstotkov, tudi število zaposlenih raste,« navajajo v steklarni. Poudarili so še, da se je dodana vrednost na zaposlenega samo v zadnjem letu dvignila za tretjino in je lani znašala 65.761 evrov.

Pred Steklarno Hrastnik se je v ponedeljek zbralo več delavcev, ki so nezadovoljni s Časovim vodenjem podjetja. Kot je takrat poročal Radio Slovenija, je bila med zaposlenimi, ki so se odločili za prekinitev delovnega razmerja, tudi večina delovodij. Za nacionalni radio je spregovorila tudi neimenovana delavka, ki že 30 let dela v steklarni. »Punce so na tekočem traku v minimalni zasedbi, plače so nikakršne, pogoji so nečloveški,« je dejala.

Druga neimenovana delavka je opozorila, da so se težave v podjetju začele kopičiti pred dvema letoma po racionalizaciji proizvodnje. Tedaj so menda začeli odpuščati dobre delavke, posledično pa čezmerno obremenjevati preostali kader, zaradi česar so začeli zaposleni pregorevati.

Steklarna Hrastnik je enostranske odpovedi delovnega razmerja že v ponedeljek obžalovala in je vsem, ki so odpovedi napovedali, omogočila čas za razmislek ter s tem možnost za njihov umik. Kot so v ponedeljek poudarili v vodstvu podjetja, odpovedi niso izraz širšega nezadovoljstva med okoli 500 zaposlenimi v družbi.

Tudi danes so v hrastniški steklarni spomnili, da Čas uživa polno podporo in zaupanje lastnika podjetja GlobalGlass, ki je v lasti družine poslovneža Igorja Laha. »Operativno vodenje podjetja sledi strategiji in začrtanim ciljem, vodstvo pa uživa popolno zaupanje,« so navedli v družbi.