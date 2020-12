V štirih regijah odpravljena omejitev gibanja na občine

Odpirajo se frizerski saloni. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Vlada bo do božiča omilila nekatere ukrepe. Kot je na twitterju objavil predsednik vlade, se od torka, 15. decembra, pa do božiča nazaj vzpostavlja javni potniški promet, odpirajo se frizerski saloni, avtopralnice in kemične čistilnice.V srednjeslovenski regiji, goriški, obalno-kraški in gorenjski regiji se v omejenem obsegu odpirajo tudi trgovine z obleko, obutvijo, športno opremo in avtosaloni. V teh regijah se do 23. decembra, v kolikor se epidemiološke razmere ne bodo poslabšale, za uporabnike aplikacije #OstaniZdrav odpravlja tudi omejitev gibanja na občino, je tvitnil Janša.Janša je sporočil, da vlada dnevno spremlja obremenjenost zdravstvenega sistema zaradi covid-19 ter sedemdnevno povprečje okužb po statističnih regijah, kar pomeni, da bi lahko v prihodnjih dneh prišlo do sproščanja ali pa zaostrovanja ukrepov v posameznih regijah.Predsednik vlade je vse delodajalske in sindikalne centrale pozval, naj aktivno komunicirajo s članstvom in javnostmi. Po njegovem se le tako lahko izognemo zaostritvam ukrepov v času praznikov.(ZPMS) poziva vlado, naj bo odprtje šol, vrtec in drugih izobraževalnih ustanov prednostno pri rahljanju ukrepov za zajezitev covida-19. » Razumemo gospodarstvenike in njihove težave, pa vendar - če bodo vrtci in šole odprti, otroci v varnem šolskem okolju, bodo tudi starši lahko opravljali delo,« opozarjajo v ZPMS. » Veseli bomo rahljanja ukrepov, odprtja določenih storitev, tudi trgovin, a prepričani smo, da mora biti na prvem mestu skrb za dobrobit otrok. Zato naj bo odprtje vrtcev, šol in drugih izobraževanih ustanov prednostno!« vztrajajo v ZPMS.