V Tivoliju, na Rožniku in Šišenskem hribu dovoljenih pet lokacij za prireditve

Veljati je začela novela odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki izvedbo prireditev v njem omejuje na pet lokacij. Ljubljanski mestni svetniki so jo sicer sprejeli na julijski seji, a je bila zaradi dveh predlogov za razpis občinskega referenduma v uradnem listu objavljena 8. oktobra.

Novela izvajanje prireditev dovoljuje na petih lokacijah, to so vrh Rožnika, Mostec, Plečnikov avditorij, sankališče ter območje med Jakopičevim sprehajališčem in otroškim igriščem. O negativnih vplivih prireditev na stanje živalskih vrst in njihovih habitatov ter varstvo naravnih virov pa bo presojal mestni oddelek za varstvo okolja, in ne več Zavod RS za varstvo narave.

Nesoglasja z zavodom

Ljubljanski župan Zoran Janković je novelo odloka napovedal sredi junija, potem ko je zavod za varstvo narave dvakrat zavrnil soglasje za koncert glasbenika Magnifica v Tivoliju. Ob tem je naštel tudi druge nedoslednosti zavoda, ki je med drugim izdal soglasje za prireditve pred in ob 1. maju, teden dni pozneje pa študenti niso dobili soglasja za izvedbo Majskih iger na isti lokaciji. Prav tako je v Tivoliju maja potekal vsakoletni tek za ženske.

Po sprejetju v mestnem svetu je pobudo za razpis občinskega referenduma vložila takratna mestna svetnica Vesne Jasminka Dedić, saj je nasprotovala, da za prireditve v krajinskem parku odslej ne bo treba pridobiti predhodnega soglasja zavoda za varstvo narave. Ob tem novela dovoljuje izvajanje vseh prireditev, ne več samo javnih, kar po njenih besedah »odpira vrata vsem mogočim klientelističnim in koruptivnim praksam«.

Pobudo, ki sta jo sopodpisala mestna svetnica Tina Bregant (SLS) in mestni svetnik Jasmin Feratović (Piratska stranka), je ljubljanski mestni svet obravnaval na septembrski seji in jo zavrnil.

Drugi predlog za razpis občinskega referenduma pa sta vložila člana civilne iniciative Saša Đorđević in Arne Vehovar skupaj z več kot sto občani. Ob vložitvi je Đorđević poudaril, da bi morala o tem, koliko, kdaj in v kakšnem obsegu bodo dogodki potekali, na koncu presoditi stroka, saj je Tivoli v prvi vrsti krajinski park in šele nato vse ostalo. Za razpis naknadnega občinskega referenduma o noveli bi med 2. septembrom in 6. oktobrom morali zbrati 12.260 podpisov Ljubljančank in Ljubljančanov, a so ji zbrali 1010.

V vsakem primeru ustavna presoja

V času zbiranja podpisov za občinski referendum so opozicijski svetniki in člani civilne iniciative za ohranitev krajinskega parka omenjali tudi ustavno presojo novele odloka, ki pa jo lahko vložijo od danes. Po informacijah Dela so o ustavni presoji junija razmišljali tudi v zavodu za varstvo narave.

Z zavoda za varstvo narave so za STA zdaj odgovorili, da »zakonitost sprememb aktov o zavarovanju območij narave presoja pristojno ministrstvo, ki na podlagi tega in skladno s 57. členom zakona o upravi odloči tudi o predlogu vladi, da zahteva začetek postopka pred ustavnim sodiščem za oceno skladnosti spremembe odloka z ustavo in zakonom«. Na odgovor, ali bo presojo ustavnosti zahtevalo ministrstvo za naravne vire in prostor, STA še čaka.

Tudi civilna iniciativa za ohranitev krajinskega parka ne bo zahtevala ustavne presoje, sodelovali pa bodo pri pripravi upravljavskega načrta za Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki ga pripravljata občina in podjetje Voka Snaga, so sporočili za STA.

V kolikor zavod ali kateri drugi deležnik ne bo vložil pobude za ustavno presojo, to načrtuje Feratović, je potrdil za STA. Dodal je, da ima kot mestni svetnik pravni interes, a da bo počakal približno en mesec. Čas za vložitev ustavne pobude je eno leto od uveljavitve odloka.