Koncert v Tivoliju in ekoterorizem

Magnificova napoved koncerta v Tivoliju je spet razdelila Slovenijo. Na eni strani so varstveniki narave, arhitekti, krajinarji in kulturniki, ki so svoje nestrinjanje s prizoriščem v krajinskem parku ustrezno in strokovno utemeljili. Proti so tudi prenekateri običajni prebivalci Ljubljane.

Na drugi strani pa se spopadamo z zagovorniki koncerta, ki z žalitvami, omalovaževanjem in uporabo prostaških izrazov poskušajo nadomestiti popolno pomanjkanje argumentov in znanja. Najglasnejši so tisti, ki očitno nimajo pojma, kaj so krajinski parki, kako in zakaj jih varujemo, kakšni so odloki in kaj sploh vsebujejo. Nekdo je izjavil, da »Tivoli sploh ni narava! Narava je Kočevski gozd ali Pohorje«.

Ko sem objavila svoje kulturno in argumentirano nasprotovanje koncertiranju v Tivoliju, se je usulo kot plaz: baba neumna, kje ti živiš, okoljevarstveniki so hlapci zelenega natega in ekoteroristi, »ta zeleni« sodijo na zaprti oddelek psihiatrije! Ob tako sovražnem govoru pa nas lahko začne skrbeti. Očitno so nekateri ljudje močno zgroženi, saj jih poleg drugih nevarnih barv zdaj terorizira še zelena, in to na vsakem koraku. Trka jim na vest in jih nadležno opominja, da se bomo morali za preživetje vsi neizogibno odpovedati marsikateri obliki razvajanja in se v celoti podrediti naravi. To pa je za objestno človeštvo huda napoved, kajti mnoge skrbi zgolj njihovo lastno dobro, tu in zdaj. Kako spremeniti tako egoistično miselnost?

Potem se je izkazalo, da tudi pevec sam ni ravno »veličasten«. V medijih je zapisano, da je na novinarski konferenci na odprto pismo strokovnjakov cinično pripomnil, da jim oprosti, da jih lahko pospremi k spovedi in jim omogoči skupinski popust za koncert! Take oholosti pa od njega nisem pričakovala. Ne samo da mu ni mar za naravo, počuti se vzvišenega celo nad stroko. Veliko let sem bila njegova občudovalka, s to izjavo pa je zame izgubil ves sijaj in predvsem spoštovanje. Očitno niso vsi veliki umetniki tudi veliki ljudje.