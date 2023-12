V treh tednih zasegli petarde 52 mladoletnikom

Zadnje dneve leta znova spremlja hrup, ki ga povzročajo pirotehnična sredstva. Kljub (hudim) poškodbam, ki jih vsako leto obravnava zdravstveno osebje, kljub prestrašenim živalim in snovem, ki se sprostijo pri eksplozijah ter so nevarne za zdravje ljudi in živali, se pokanju in ognjemetom nekateri ne želijo odreči. Pred kratkim so murskosoboški policisti po opravljeni hišni preiskavi pri mladoletniku našli in zasegli 4456 kosov pirotehničnih izdelkov.

Pirotehnične izdelke kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je v Sloveniji dovoljeno prodajati med 19. in 31. decembrom, uporabljati pa le od 26. decembra do vključno 1. januarja. Vsi pirotehnični izdelki, naprodaj v Sloveniji, morajo imeti ustrezno oznako in deklaracijo v slovenskem jeziku, da je zagotovljena sledljivost. Posest in uporaba petard sta povsem prepovedani, a spletne trgovine iz tujine ponujajo vse mogoče, tako da je tudi prepovedana pirotehnična sredstva dokaj preprosto nabaviti, celo mladoletnim.

Policisti so od 1. decembra lani do 10. januarja letos zasegli 5452 kosov prepovedanih petard, med 1. in 27. decembrom 2023 pa kar 7688. Vsi ognjemetni izdelki kategorije F2 in F3 so v Sloveniji prepovedani, tako da so bile petarde kupljene v tujini. Podatkov o tem, koliko pirotehnike so uporabniki kupili po spletu, policija nima. V dobrem mesecu dni pred lanskimi prazniki in takoj po njih so zasegli prepovedane petarde 45 mladoletnikom, med 1. in 27. decembrom letos pa že 52 mladoletnikom.

Amputacije prstov in celo zapestja

Pokanje, onesnaženo okolje – če ni padavin, lahko ti delci lebdijo v zraku več kot teden dni – in prestrašene živali niso edine negativne posledice uporabe pirotehnike. Fotografije poškodovanih predvsem zgornjih okončin vsako leto pretresejo javnost. V UKC Ljubljana so v letošnjem koledarskem letu obravnavali štiri poškodbe s pirotehniko, prav tako lani, leta 2021 pa sedem. Starost poškodovancev se razlikuje, skrb vzbujajoče pa je, da vsako leto zdravijo otroke in najstnike – letos je bil najmlajši star 12 let, lani 14, leta 2021 pa 11.

Specialist splošne kirurgije in specialist plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije Bojan Šparaš iz UKC Maribor je pred kratkim opozoril, da število poškodb zaradi uporabe pirotehničnih sredstev spet narašča, potem ko jih je bilo med epidemijo koronavirusa nekoliko manj.

Tedaj so na oddelek v UKC Maribor sprejeli od pet do osem poškodovanih, lani je število spet naraslo na osem do deset – tudi med velikonočnimi prazniki. V letošnjem koledarskem letu so obravnavali 13 pacientov s poškodbami zaradi uporabe pirotehničnih sredstev. Poškodbe so hude – najpogostejše so opekline, poškodbe oči in raztrganine, v najhujših primerih sledijo amputacije. Dr. Bojan Šparaš je omenil lanske primere amputacij prstov in celo zapestja.

Poškodbe so lahko hude – najpogostejše so opekline, poškodbe oči in raztrganine, v najhujših primerih sledijo amputacije. FOTO: Voranc Vogel/Delo

V UKC Maribor so se zavzeli, da bi bila v Sloveniji prepovedana vsa pirotehnika. Specialist travmatologije in vodja Urgentnega kirurškega bloka v UKC Ljubljana Uroš Tominc kot zdravnik prav tako zagovarja popolno prepoved prodaje pirotehničnih izdelkov: »Zmanjšalo bi se število poškodb, obenem bi prepoved prispevala k ohranjanju čistosti okolja, saj uporaba pirotehničnih sredstev dodatno (sicer kratkotrajno) onesnažuje ozračje z delci PM10, ostanke pirotehnike pa pogosto najdemo kot odpadke, ki onesnažujejo naš planet.« K temu pozivajo tudi predstavniki društev za zaščito živali ter drugi posamezniki, ki jim pokanje petard povzroča strah, svetlobno onesnaževanje pa nelagodje.

Na ministrstvu za notranje zadeve so na drugi strani prepričani, da popolna prepoved uporabe pirotehničnih sredstev v Sloveniji ni smiselna in da bi zgolj spodbudila prodajo na črnem trgu ter lastno proizvodnjo doma: »Težav ne povzročajo pirotehnični izdelki, ki se lahko prodajajo v Sloveniji, ampak pri nas prepovedani izdelki, ki so dostopni v tujih državah. Zadnjih nekaj let je mogoče opaziti, da je največja težava prodaja izdelkov po spletu, saj naši državljani na tujih spletnih straneh kupujejo ravno tiste, ki so pri nas prepovedani.«

Najpogostejši vzrok za nastanek telesnih poškodb pa sta, kot so poudarili, lahkomiselnost in neupoštevanje navodil proizvajalca.