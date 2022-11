V UKC jim ne bo uspelo porabiti evropskih sredstev

Energetska sanacija ljubljanskega kliničnega centra ne bo pokrita iz evropskih kohezijskih sredstev. Čeprav je bilo zanjo iz tega naslova zagotovljenih 42,4 milijona evrov, se bo ta denar preusmeril v druge projekte, s katerimi ga bo možno črpati do določenega roka. Sanacija UKC pa bo zdaj v celoti financirana iz državnega proračuna. Brez upoštevanih podražitev zaradi višjih cen materialov je vredna skoraj 50 milijonov evrov, če upoštevamo še notranjo prenovo, pa znatno več.

Junija letos smo v Delu opozorili, da je razpis UKC za energetsko sanacijo pomanjkljiv in da posel na tak način kar kliče po korupciji. Zadevo je pod drobnogled vzelo tudi ministrstvo za zdravje, kmalu pa je postalo jasno, da posla do konca novembra 2023, ko bi moral biti za črpanje evropskih sredstev (iz sklada za okrevanje in razvoj) izdan zadnji račun, ne bo mogoče končati.

Učinkovitejši po 15. decembru

Ob včerajšnjem obisku predsednika vlade Roberta Goloba in ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana na Onkološkem inštitutu (OI) in v ljubljanskem kliničnem centru je Bešič Loredan potrdil, da so evropska sredstva, ki so bila zagotovljena za energetsko sanacijo, preusmerili v druge projekte. »Denar za sanacijo bo zagotovljen iz proračuna. Po tem, ko smo imeli težave s prejšnjim vodstvom kliničnega centra, s sedanjim vodstvom zelo dobro in aktivno sodelujemo. Mislim, da bo od 15. decembra dalje to teklo hitro in učinkovito. Sam sem še vedno optimist, da bomo imeli konec leta 2025 v celoti prenovljeno glavno stavbo UKC in začrtane tudi projekte za vse stavbe okoli.«

Minister za zdravje je dodal še, da bo projekt zunanje in notranje obnove zaradi podražitev materialov na koncu za približno 15 milijonov evrov dražji in da se bo zamaknil za leto in pol do dve. Spomnimo, da je bil projekt notranje prenove, ki je ločen od energetske sanacije (nova okna, izolacija, fasada, streha), ocenjen na 30 milijonov evrov (brez davka) in je bilo že od začetka predvideno, da bo financiran iz proračuna.

Dodajmo, da je izvajalec del GH Holding že naračunal več kot 600 tisoč evrov fiksnih stroškov, ki so posledica nezmožnosti izvajanja del od aprila do oktobra letos, saj objekt še ni bil izseljen.

Glede razpisa in oddanega posla energetske sanacije ministrstvo za zdravje še čaka končno mnenje Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). »Za zdaj je KPK podal neko mnenje, da ni nekih izrazitih utemeljenih sumov ... prvi podatki kažejo, da je šlo za manjše nepravilnosti, ampak ne gre za intenzivni sum ali kakršnikoli izjemno težko in hudo koruptivno dejanje. Ampak ko bomo dobili poročilo KPK, se bomo ustrezno odzvali,« je sklenil Bešič Loredan.

In kam bodo preusmerjena evropska sredstva? Med predlaganimi projekti so energetska sanacija stavb medicinsko funkcionalnega trakta UKC Maribor, pa logistični center NIJZ in nabava drage medicinske opreme.