V upravi Telekoma Slovenije Barbara Galičič Drakslar

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, ki je pred kratkim s prejšnjo upravo sklenil dogovor o prenehanju pogodbe o zaposlitvi ter za novega predsednika uprave imenoval Cvetka Sršena, je danes za članico uprave družbe imenoval Barbaro Galičič Drakslar. Štiriletni mandat bo nastopila najkasneje 23. aprila.



Galičič Drakslarjeva je univerzitetna diplomirana ekonomistka in ima več kot 25 let delovnih izkušenj, od leta 1996 je zaposlena na različnih vodilnih mestih v Pošti Slovenije, je Telekom Slovenije objavil na spletnih straneh Ljubljanske borze.



Nadzorni svet je danes poleg tega za podpredsednika uprave družbe imenoval Tomaža Jontesa, je še sporočila družba.



Potem ko je družba januarja dobila štiri nove nadzornike - imenovani so bili Iztok Černoša, Aleksander Igličar, Marko Kerin in Radovan Cerjak, odpoklican pa je bil Igor Rozman - je nadzorni svet 10. marca z dotedanjo upravo pod vodstvom Tomaža Seljaka sklenil dogovor o prenehanju pogodbe o zaposlitvi. Za novega predsednika uprave je imenoval Sršena, za člana uprave pa Mitjo Štularja in Jontesa, ki je že bil v upravi Telekoma.



V upravi Telekoma Slovenije kot delavska direktorica ostaja Špela Fortin.

