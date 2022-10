V velike finale, kot kaže, Logar in Pirc Musarjeva

Tudi po zadnji raziskavi inštituta Mediane, opravljeni za Delo in POP TV, se vrstni red podpore predsedniških kandidatov na vrhu ni spremenil. Stabilno vodi Anže Logar, sledi Nataša Pirc Musar, na tretjem mestu pa ostaja skupni kandidat dveh koalicijskih strank Gibanja Svoboda in SD Milan Brglez.

FOTO: Infografika Dela

Odhajajoči predsednik republike Borut Pahor je ob predčasnem glasovanju za svojega naslednika državljanke in državljane pozval k udeležbi na nedeljskih predsedniških volitvah, ne glede na to, koga bodo obkrožili na volilnem lističu. Povabil je k izbiri kandidata, ki bo skrbel za povezanost Slovenije. Glede na to, da želita povezovati tako Anže Logar kot Milan Brglez, njegove izjave ni mogoče povezati z nobenim od kandidatov.

Prvak SDS Janez Janša, ki Logarja do zdaj javno še ni podprl, je Pahorjev poziv razumel kot podporo kandidatu iz njegove stranke, ko je poobjavil zapis Nove24TV, da je Pahor s tem dal košarico vsem kandidatom levice.

Za zdaj volilna napoved Mediane, ki upošteva preference tistih, ki pravijo, da se bodo volitev verjetno udeležili, kaže, da se bosta v drugem krogu najverjetneje pomerila Anže Logar in Nataša Pirc Musar, čeprav bi se ob upoštevanju skrajnih vrednosti intervalov zaupanja tudi Milan Brglez še lahko uvrstil v finale predsedniške tekme in preskočil protikandidatko za vstop v drugi krog, kot je to mogoče v šahu njegovi najljubši figuri konju oziroma skakaču.

Če upoštevamo vse vprašane, je razlika v podpori med njima večja, a gre torej za vprašanje, koliko podpornikov Nataše Pirc Musar in koliko podpornikov Milana Brgleza se bo nato volitev res udeležilo in jima omogočilo uvrstitev v drugi krog. V njem zmagovalec tekme glede na pretekle epiloge predsedniških volitev, ko ni slavil še noben od kandidatov desno od sredine, nato najverjetneje lahko poseže po zmagi.

Pred kandidati je po zadnjem soočenju na nacionalni televiziji na vrsti le še finalno na največji komercialni televiziji, kamor naj bi povabili tudi kočevskega župana Vladimirja Prebiliča, ki je vse do zadnjega skrival, ali bo ponovno kandidiral tudi za župansko mesto.

Vsi preostali kandidati so, sodeč po zadnji raziskavi, zelo blizu in tudi o njihovi končni uvrstitvi bo odločala volilna udeležba njihovih podpornikov. Tako med vsemi vprašanimi le 4,9 odstotka vprašanih pravi, da bodo obkrožili Janeza Ciglerja Kralja, a ker se bodo gotovo udeležili volitev, bi to na koncu kandidatu NSi lahko prineslo celo uvrstitev na peto mesto in rezultat, ki bi ga približal strankinemu na parlamentarnih volitvah. To pa bi zanje pomenilo uspeh.

Kandidaturo Janeza Ciglerja Kralja in kandidaturo Mihe Kordiša, ki ga volilna napoved uvršča na šesto mesto, je treba razumeti predvsem v smislu krepitve stranke pred napovedanimi referendumi in lokalnimi volitvami. Zadnje javnomnenjske raziskave kažejo, da je to opaziti tudi pri višji javnomnenjski podpori obeh strank, ki sta tudi predsedniško kampanjo izkoristili za jasnejšo opredelitev na desno v primeru NSi in levo v primeru Levice.

Glede na odgovore vprašanih, ali se bodo udeležili volitev, kaže, da bo volilna udeležba višja od tiste na zadnjih predsedniških volitvah – nekoliko več kot 55-odstotna.