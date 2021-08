V vrtcih in šolah od ponedeljka pogoj PCT

Otroci in dijaki bodo tudi v novem šolskem letu nosili maske. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Po odloku, ki ga je sprejela vlada na današnji dopisni seji, od ponedeljka, 23. avgusta, v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu veljajo pogoji PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Zaposleni se bodo še vedno testirali tedensko in brezplačno, samotestirati pa bi se lahko predvidoma začeli po 6. septembru, je dejal minister za zdravjeNovo šolsko leto se bo začelo tako, kot se je končalo zadnje. Po modelu B, kar pomeni, da bodo maske za otroke tretje triade in dijake obvezne. Ti otroci in dijaki se bodo prostovoljno enkrat tedensko samotestirali. Kot je dejal Poklukar, bodo teste dvignili v lekarnah, več bo znanega prihodnji teden. V ponedeljek se že začne jesenski del mature, Poklukar je dejal, da so priporočila taka, kot so bila za spomladanski del. Takrat testiranja za dijake ni bilo oziroma so se s PCR testi testirali tisti, ki jim je bila odrejena karantena. Če je bil test negativen, so kljub karanteni lahko odšli pisat maturo.Kot piše v sporočilu po seji vlade, odlok predvideva, da osebe, starejše od 15 let, lahko v prostore vzgoje in izobraževanja vstopajo le ob pogoju PCT. To bi pomenilo, da starši, ki pogoja ne bi izpolnjevali, v ponedeljek ne bi mogli v vrtec pripeljati otroka oziroma priti ponj. Državni sekretar na ministrstvu za izobraževanjein minister za zdravje Janez Poklukar sta zatrdila, da to ne drži. Kot je dodatno pojasnil Poklukar: »Želimo si, da bi bili vsi v družbi cepljeni, če že nismo preboleli, in če tega ne izpolnjujemo, da se bomo čim večkrat testirali ali samotestirali. Ampak da otroka pripeljamo v vrtec ali šolo to še ni pogoj. Upoštevajte pa navodila, ki jih pripravlja NIJZ.«Kaj se bo zgodilo s tistimi zaposlenimi, ki pogoja PCT ne bodo izpolnjevali ali dokazila o tem ne bodo želeli pokazati, in kaj bodo lahko v tem primeru naredili ravnatelji, pa je Orehovec odgovoril: »To določa zakonodaja in zakon o varnosti in zdravju pri delu. Če se to ne upošteva, so zakonske možnosti, kako se to ukrepa. Verjetno najprej opomin in potem tako dalje.«