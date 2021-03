Na začetku aprila pri nas dovolj cepiva tudi za starejše od 50 let

Državni sekretar Jelko Kacin, nacionalni koordinator za logistični del akcije množičnega cepljenja zoper covid-19. FOTO: Leon Vidic/Delo

Najbolj ogroženi prebivalci med 50 in 75 let

Prihaja tudi cepivo Janssen

Do jeseni sedem milijonov odmerkov

Cepljenje olimpijcev zloraba

Na cepljenje na minuto točni

Slovenija poskuša pospešiti cepljenje. Vlada je naročila vsa cepiva, tudi tista, ki jih evropska agencija Ema še ni registrirala, da bi ji uspelo do konca junija precepiti 70 odstotkov prebivalcev, torej vse odrasle prebivalce. V tem času bo prišlo v našo državo 3,1 milijona odmerkov cepiv, kar zadostuje za 1,7 milijona prebivalcev, je po obisku novega cepilnega mesta v kranjski vojašnici dejal, nacionalni koordinator cepljenja.Po njegovih besedah bi morala 70 odstotkov precepljenosti prebivalstva zagotoviti tudi vsa EU, ne pa zgolj 50 odstotkov, kot napoveduje. »Če Evropa tega ni sposobna, ni vredna svojega imena,« je bil oster Kacin.V Sloveniji se ta teden končuje cepljenje starostne skupine med 80 in 75 let, pa tudi učiteljev in vzgojiteljev, ki si še premišljujejo. Za tem bodo preostanek cepiva AstraZenece, s katerim zdaj cepijo učitelje, porabili za starejše prebivalce in kronične bolnike, mlajše od 18 let. Kdo je kronični bolnik, je presoja osebnega zdravnika, je pojasnil Kacin.Vlada bo danes sprejela sklep, da imajo prednost pri cepljenju starejši od 60 let, v čim krajšem času pa bo zagotovila pogoje, da bodo lahko cepljeni tudi starejši od 50 let.»Pričakujem, da bomo v začetku aprila imeli dovolj cepiva za starejše od 50 let,« je napovedal Kacin.Prebivalci med 50 in 75 let so zdaj najbolj ogroženi in najbolj polnijo bolnišnice, je dejal. Bolnišnice odpirajo nove oddelke za covid bolnike.Cepivo prihaja v našo državo vsak dan. Tako bo do konca aprila na voljo 347.000 odmerkov ali po bolj optimistični različici 558.000 odmerkov, je napovedal Kacin. Najbolj negotova je dobava cepiva AstraZenece, kjer lahko nastane izpad sto tisoč odmerkov.Naša vlada stavi tudi na cepivo Janssen, ki še čaka na odobritev Eme. Ugodno je zato, ker zadostuje za zaščito le en odmerek tega cepiva. Slovenija pričakuje 250.000 odmerkov cepiva Janssen aprila in maja. Napoveduje, da bo tudi v Sloveniji možno izbirati, s katerim cepivom se bomo cepili.Vlada je naročila vsega skupaj sedem milijonov cepiv, ki bodo prišla v Slovenijo do jeseni in naj bi vsebovala tudi cepiva, ki bodo učinkovita proti angleškemu sevu.Slovenija se mora organizirati tako, da bo zmožna cepiti od 500.000 do 600.000 ljudi na mesec, je dejal Kacin in apeliral na zdravniško zbornico, da pri tem pomaga, kakor tudi pri tem, da zdravniki resnično upoštevajo vrstni red pri cepljenju.Pri tem se je odzval tudi na preskakovanje pri cepljenju. Ostro je obsodil predčasno cepljenje športnikov olimpijcev v Mariboru.»Nedopustno in zloraba je, da so v Mariboru cepili olimpijce. Nedopustni so pritiski olimpijskega komiteja na lokalne ravni,« je dejal Kacin. Glede cepljenja mlajših v Kočevju in morda še kje je ocenil, da je nujno aktivno sodelovanje zdravstvenega inšpektorata.O delu inšpektorjev ne dvomi, sprašuje pa se o vodenju inšpekcijskih služb.Če stvari ne potekajo v redu in nekateri omogočajo preskakovanje pri cepljenju, bo vlada morala kadrovsko ukrepati, je napovedal Jelko Kacin.Novo cepilno mesto v Kranju, ki ga je obiskal danes državni sekretar Jelko Kacin, je po besedahiz ZD Kranj iniz kranjske enote NIJZ odlično organizirano. Vsako minuto cepijo dve osebi, pri čakanju zagotavljajo dovolj veliko razdaljo čakajočih, da se ne bi okužili, in delo poteka tekoče. Zato apelirajo na vse, da pridejo na cepilno mesto na minuto točno. Opazili so težavo, da vsi, ki se prijavijo na cepljenje ali na cepljenje prijavijo starejše svojce, za tem ne spremljajo svojih elektronskih naslovov, da bi pravi čas videli, kdaj so poklicani.