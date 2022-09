V ZDA brez veleposlanika

Po tem, ko se jutri predčasno odpoklicanemu veleposlaniku v ZDA Tonetu Kajzerju konča mandat, bo do imenovanja novega veleposlanika vodenje veleposlaništva prevzel začasni odpravnik poslov. Kot Kajzerjev naslednik se največkrat omenja Andrej Benedejčič, državni sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu predsednika vlade.

Kajzer, ki je kršil zakon o zunanjih zadevah, ker je nepooblaščeno poslal depešo MZZ ministrstva predsedniku SDS Janezu Janši, bo po odpoklicu ohranil delovno mesto v diplomaciji, v začetku prihodnjega meseca se vrača na Mladiko. Kdo bo začasni odpravnik poslov v Washingtonu, ali bo to kdo od diplomatov na veleposlaništvu ali bo poslan iz Ljubljane, na zunanjem ministrstvu še ne razkrivajo.

Pomembnejše je vprašanje, kdo bo postal novi veleposlanik v ZDA, ki bi lahko svoje delo začel v začetku prihodnjega leta. Sprva se je omenjalo ime odstopljene kandidatke za predsednico republike Marte Kos, ki pa je to možnost odločno zanikala. Nekateri so na mestu najpomembnejšega veleposlanika v slovenski diplomatski mreži – tudi zaradi bližine s premierom Robertom Golobom – videli državnega sekretarja za mednarodne zadeve Vojka Volka. A tudi on naj bi to možnost zanikal.

V zadnjem času pa po kuloarjih kroži ime državnega sekretarja za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu predsednika vlade Andreja Benedejčiča, nekdanjega veleposlanika pri zvezi Nato in v Rusiji. Gre za kariernega diplomata, ki bi lahko po mnenju poznavalcev okrepil položaj predsednika vlade Roberta Goloba v zunanji politiki.

Da med kabinetom predsednika vlade, zunanjim ministrstvom in uradom predsednika države Borutom Pahorjem potekajo prestižna prerivanja, je pokazal primer odpoklica veleposlanika Kajzerja. Pozornim opazovalcem ni ušlo, da je Golob v ponedeljek v odgovoru na poslansko vprašanje SDS o kršenju zakona o zunanjih zadevah, ker je bil Kajzer odpoklican brez posvetovanja s predsednikom republike Pahorjem, odgovoril, da bosta morala Pahor in Tanja Fajon sama razčistiti, »kdo je tisti, ki tu zavaja javnost«.