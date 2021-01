V ZDA že skoraj 25 milijonov okužb z novim koronavirusom

Ključni poudarki V času epidemije za kar 62 odstotkov manj zaposlitvenih oglasov za delo v gostinstvu, turizmu in potovanjih.

Teden dni po tistem, ko je večina italijanskih dežel prešlo iz rdeče v oranžno fazo, se omejevalni ukrepi za boj proti covidu sproščajo tudi v Lombardiji. Italijanski minister za zdravjeje v soboto podpisal ustrezni odlok in okoli deset milijonov tamkajšnjih prebivalcev bo lahko zdaj nekoliko laže zadihalo.Večina italijanskih dežel je iz rdeče v oranžno fazo prešla prejšnji teden. Lombardija naj bi na rdečem seznamu ostala zaradi napake v statističnih podatkih. Speranza je po pritožbi lokalnih oblasti to napako zdaj popravil, poroča agencija AFP. V Lombardiji, ki je bila lansko pomlad začetno žarišče novega koronavirusa v Evropi, so v soboto zabeležili 1534 novih primerov okužbe v enem dnevu in 104 smrtne primere zaradi covida-19.Italija omejevalne ukrepe proti covidu-19 sprejema na podlagi epidemiološke slike v posameznih deželah. Glede na resnost položaja so dežele uvrščene na rdeči, oranžni ali rumeni seznam, poseben vladni svetovalni odbor pa situacijo ocenjuje enkrat tedensko. Z današnjim dnem je na oranžni seznam prešla še Sardinija, v rdeči fazi pa sta zdaj le še Sicilija na jugu in Bolzano na severu, navaja nemška tiskovna agencija dpa.Epidemija covida-19 je vplivala tudi na delo podjetja Seven Refractories, enega vodilnih proizvajalcev in dobaviteljev ognjevarnih betonov in čepov za plavže, vendar so po besedahs hitrimi prilagoditvami zagotovili, da proizvodnja kljub temu ni zastala. Če so lani jeklarne in cementarne kot njihovi odjemalci porabile 15 do 20 odstotkov manj materialov, pa so v divaški družbi uspeli ohraniti raven prihodkov iz leta 2019.Epidemija covida-19 je tudi njih precej zaposlovala, saj so zadevo, med drugim zaradi bližine italijanske meje, vzeli zelo zares in varnostne ukrepe uvajali kakšen teden ali celo mesec pred ostalimi. Veliko so dali na izobraževanje in opozarjanje zaposlenih, pri čemer jim je pomagalo tudi dejstvo, da so delavci v proizvodnji bili že od prej vajeni uporabe zaščitnih mask na delovnem mestu.Portugalci danes izbirajo novega predsednika države, vendar potekajo volitve v senci pandemije covida-19. Malo pred volitvami se je okužil tudi predsednik, ki med sedmimi kandidati velja za favorita in se mu obeta ponovna izvolitev že v prvem krogu. Daleč zadaj mu sledita socialistkainiz nove desničarske populistične stranke Chega.Portugalska se sicer z okoli desetimi milijoni prebivalcev po rahljanju ukrepov za božič spopada z novim porastom števila okužb z novim koronavirusom, zaradi katerega so dober teden pred volitvami ustavili javno življenje in omejili gibanje. Odhod na volišča je sicer dovoljen, je pa pričakovati nizko volilno udeležbo.Prav zaradi epidemije so lahko pred tednom dni glasovali tudi predčasno. Za to možnost se je odločilo rekordnih 250.000 volivcev. Okoli 13.000 volilnih upravičencev, ki so zaradi novega koronavirusa v karanteni ali pa so oskrbovanci domov za starejše, pa se je registriralo za glasovanje na domu.Ob današnjem mednarodnem dnevu izobraževanja je karierno-zaposlitveni portal MojeDelo preveril, kako je novi koronavirus vplival na potrebe po zaposlenih v posameznih panogah. Najbolj povečalo povpraševanje po delavcih z znanji s področja naravoslovja, predvsem informacijske tehnologije, za kar 62 odstotkov pa je manj oglasov v gostinstvu, turizmu in potovanjih.Področje, ki najbolj kljubuje zaposlitvenim izzivom tudi v času epidemije, je naravoslovje ter z njim klasični tehnični poklici in znanstveni strokovnjaki, ki so v pomanjkanju že zadnjih nekaj let.Je pa pri tem opaziti spremembo strukture kadrov. Zaradi avtomatizacije dela in računalništva v oblaku se namreč manjša potreba po profilih, kot so sistemski administratorji, strokovnjaki za IT-podporo, database administratorji, mrežni administratorji in podobno. Raste pa povpraševanje po profilih, kot so strokovnjaki za kibernetsko varnost, strokovnjaki za zagotavljanje kakovosti in razvijalci za različne digitalne storitve ter razvoj programske opreme.V Združenih državah Amerike se število okuženih z novim koronavirusom približuje že 25 milijonom, kažejo podatki univerze Johna Hopkinsa. To je, kot poroča Guardian, četrtina vseh svetovnih primerov, okužil pa naj bi se že vsak 13. prebivalec ZDA. S covidom-19 je umrlo 417.000 Američanov, po vsem svetu 2,1 milijona.