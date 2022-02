V zdravstvu in socialnem varstvu že napovedali stavko, v Svizu prihodnji teden

Reprezentativni sindikati v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva so danes napovedali stavko v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, ki bo 16. februarja med 7. in 22. uro, so sporočili s sindikata. Stavkajoči bodo v času stavke zagotavljali minimum delovnega procesa v skladu z zakonom o stavki, področno zakonodajo in kolektivnimi pogodbami.

Medtem pa je glavni odbor Sviza soglasno sklenil, da bo prihodnji teden potekalo izrekanje članstva o splošni stavki v vzgoji in izobraževanju. Če bo večina za stavko, se bo ta začela 9. marca, razen če bodo prej dosegli uresničitev zahtev. Zahtevajo sklenitev sporazuma o plačilu dodatnega dela zaradi epidemije in zvišanje plač vsem zaposlenim. Kot je na današnji novinarski konferenci povedal glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Branimir Štrukelj, je 54-članski glavni odbor Sviza soglasno sprejel sklep, da pozove več kot 32.000 članov, da glasujejo o splošni stavki. Takšen je namreč način odločanja o stavki v tem sindikatu, da se mora vsak član osebno opredeliti, ali je za stavko ali proti njej.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Sindikat zdravstva in socialnega varstva je stavko napovedal, kot so zapisali v sporočilu za javnost, zaradi neenake obravnave zaposlenih v navedenih dejavnostih in porušenih razmerij pri vrednotenju delovnih mest v teh dejavnostih ter zaradi kršitev sklenjenih dogovorov med Vlado RS in sindikati javnega sektorja. V izogib rušenju javnega zdravstvenega sistema in sistema plač v javnem sektorju sindikati, ki so napovedali stavko, med drugim zahtevajo dvig vrednotenja delovnih mest v zdravstvu in socialnem varstvu primerljivo z delovnimi mesti zdravnikov in zobozdravnikov, za šest plačnih razredov, sprejetje standardov in normativov v zdravstvu in socialnem varstvu ter plačilo stavke stavkajočim v višini, kot če bi delali.