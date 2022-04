V Žitu slabo novico vidijo kot dobro

V nadaljevanju preberite:

V Žitu in njegovi lastnici hrvaški Podravki so se pred mediji zaprli za pojasnila o razlogih za zaprtje dveh Žitovih pekarn v Sloveniji. Pekarni za Bežigradom v Ljubljani in v Novem mestu naj bi imeli manj kot sto zaposlenih, vendar brez dela ne bodo ostali vsi. Nekatere bodo prerazporedili na druga delovna mesta znotraj Žita, starejše predčasno upokojevali. Predsednik sekcije za pekarstvo pri Gospodarski zbornici Slovenije Silvester Pečjak o tem, kaj zaprtje pekarn pomeni za slovensko pekarstvo. Preberite tudi, česa se bojijo na kmetijskem ministrstvu.