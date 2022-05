V ZSSS koalicijske partnerje pozivajo k izredni uskladitvi minimalne plače

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) na podlagi hitre rasti cen osnovnih življenjskih potrebščin in energentov koalicijske partnerje poziva k izredni uskladitvi minimalne plače za najmanj pet odstotkov. S tem bi se minimalna plača približala aktualnim stroškom osnovnih življenjskih potrebščin, je opozorila predsednica ZSSS Lidija Jerkič.

V ZSSS so v današnjem pozivu spomnili, da je bila januarja opravljena redna uskladitev minimalne plače v višini 4,9 odstotka, kolikor je znašala letna inflacija v letu 2021. »Šlo je za minimalno in najmanjšo možno zakonsko uskladitev minimalne plače, in to kljub večkratnim pozivom sindikalnih central, da naj se minimalna plača dvigne za najmanj 10 odstotkov, in sicer na 1133,35 evra,« so navedli.

Ponovili so, da izračunana višina minimalnih življenjskih stroškov v višini 613,41 evra temelji na izračunu iz leta 2017 in ne odraža realne ocene le-teh.

Kot so zapisali, je bila rast cen življenjskih potrebščin med januarjem in aprilom, merjena kot povprečna letna inflacija, 6,2-odstotna. Cene hrane in brezalkoholnih pijač so se v prvih štirih mesecih v letni primerjavi zvišale za 6,9 odstotka, tekočih goriv pa za 35,2 odstotka, so povzeli podatke državnega statističnega urada.

Napovedano nadaljevanje rasti cen življenjskih potrebščin

»Dvig ključnih življenjskih potrebščin tako najbolj vpliva na posameznike z nizkimi dohodki in zaposlene, ki prejemajo minimalno plačo ter večji del svojih dohodkov namenijo za nakup osnovnih življenjskih potrebščin. V velikem številu gospodinjstev se celoten mesečni prihodek nameni za poplačilo stroškov bivanja in za nakup hrane. V marsikaterem gospodinjstvu pa mesečni prihodek ne zadošča niti za poplačilo vseh stroškov,« so posvarili.

V tej luči so izpostavili predvsem povečevanje revščine med zaposlenimi delavci in večanje socialne izključenosti, zlasti med otroki.

Glede na to, da je napovedano nadaljevanje rasti cen življenjskih potrebščin, predlagajo izredno uskladitev minimalne plače najmanj v višini petih odstotkov. »Izredna uskladitev minimalne plače bi nesporno prispevala k zagotovitvi minimalnega socialnega standarda zaposlenih v Sloveniji in omilila rast števila revnih zaposlenih ter zmanjšala socialno izključenost ljudi,« so prepričani.

Hkrati naj bi se na ta način višina minimalne plače približala sedanjim stroškom osnovnih življenjskih potrebščin. »S tem pa bi se tudi približali namenu, ki se želi doseči z veljavnim zakonom o minimalni plači,« je poziv zveze sklenila Jerkičeva.