Vabijo tudi z brancinom v rokah

»Zelo sem vesela vsakega sodelovanja tako s portoroškim turističnim združenjem kot s Slovensko turistično organizacijo. Če oni delajo dobro, bomo imeli tudi mi od tega koristi. Povezovanje in sodelovanje pa je tako ali tako ključ do uspeha,« meni Irena Fonda. Predstavnica Ribogojnice Fonda, katere prepoznavni znak je brancin v naročju, je ena od 17 turističnih ponudnikov, ki sodelujejo pri oglaševalski kampanji Naprej v Portorož in Piran.

30

odstotkov manj prenočitev so imeli v piranski občini lani glede na predlanskim

Najbolj obiskana slovenska destinacija

45

odstotkov vseh turističnih bonov je bilo do zdaj porabljenih

Turizem, motivi, obala, marina, hoteli. Portorož, 14. maj 2021 Foto Leon Vidic/delo

Postopno odpiranje turističnih vrat

»Zelo sem vesela vsakega sodelovanja tako s portoroškim turističnim združenjem kot s Slovensko turistično organizacijo. Če oni delajo dobro, bomo imeli tudi mi od tega koristi. Povezovanje in sodelovanje pa je tako ali tako ključ do uspeha,« meni. Predstavnica Ribogojnice Fonda, katere prepoznavni znak je brancin v naročju, je ena od 17 turističnih ponudnikov, ki sodelujejo pri oglaševalski kampanji Naprej v Portorož in Piran.V Turističnem združenju Portorož so za kampanjo na domačem in tujih trgih namenili 120.000 evrov, približno polovico denarja pa bodo pokrili z razpisom Slovenske turistične organizacije (STO). Izdatneje sta akcijo podprli tudi hotelski družbi Istrabenz Turizem (LifeClass) in Bernardin, ki se bosta predstavili v svoji različici oglasa. Pri agenciji April 8, ki je zasnovala kampanjo, so lanskoletni slogan Nazaj v Portorož in Piran letos spremenili v Naprej v Portorož in Piran, starega fička kot maskoto pa je zamenjal električni fiat 500 (akcijo je podprl Avto Triglav).Piranska občina je bila lani najbolj obiskana turistična destinacija v Sloveniji. V primerjavi z letom 2019, ki je bilo rekordno po turističnem obisku, so imeli za 30 odstotkov upada prenočitev, kar je glede na razmere s pandemijo uspešen rezultat. Po oceni piranskega podžupanase imajo zahvaliti predvsem turističnim bonom, ki so jih v piranski občini ravno največ unovčili, in lanski odmevni oglaševalski akciji. Da je slovenski gost ključen tudi letos, je poudaril predsednik portoroškega turističnega združenja. Podobno kot lani pa, seveda, računajo tudi na tuje turiste.»Med pomembnimi priložnostmi za portoroški turizem bo predsedovanje Slovenije Evropski uniji, saj destinacija premore številne ustrezne kongresne kapacitete,« je omenil državni sekretar na gospodarskem ministrstvu. Opozoril je tudi na evropska sredstva, ki bodo namenjena digitalizaciji v turizmu ter izpopolnjevanju kadrov in produktov. Dodal je še, da je bilo do zdaj porabljenih 45 odstotkov vseh turističnih bonov, ki jih bodo državljani lahko izkoristili do konca letošnjega leta.Po oceniiz STO se v turizmu letos obeta težko leto, podobno lanskemu, okrevanje pa pričakuje po letu 2024. Po oceni Evropske potovalne komisije (ETC) namerava sicer letos potovati okoli 56 odstotkov Evropejcev.V Portorožu pa postopno odpirajo vrata tudi večji hoteli. Tako bo v teh dneh sprejel prve goste tudi največji med njimi – Histrion, ki ga upravljajo Hoteli Bernardin. V začetku junija se odpirata Grand hotel Portorož in Kempinski Palace Portorož. »Zelo dobro kaže z rezervacijami ob koncu tedna za ves junij, ogromno pa imamo tudi povpraševanja za poletje, predvsem iz tujine. Med gosti, ki so rezervirali svoj oddih, prednjačijo Avstrijci, za njimi so Nemci, Madžari in Slovaki,« povzameiz Hotela Kempinski Palace.