Val podpore Saši Kranjcu na RTV Slovenija

V studiu Dnevnika na Televiziji Slovenija so danes kolegi televizijskega voditelja Saše Kranjca očitno izkazali podporo pri opravljanju njegovega dela. Spomnimo, da je Krajnc prejšnji teden pred objavo odziva TV Slovenija na uvodnik v tedniku Mladina dejal, da prispevek objavljajo po izrecnem navodilu odgovorne urednice informativnega programa TV Slovenija Jadranke Rebernik. Po tem je direktor Televizije Slovenija Uroš Urbanija zahteval premestitev Krajnca in urednice oddaj Dnevnik in Odmevi Vesne Pfeiffer.

Urbanija je za tem zahteval poročila in presodil, da se je zapisano zgodilo, ker sta se Krajnc in dnevna urednica oddaje Pfeifferjeva znašla v stiski, ki ji nista bila kos. Povedal je, da od Jadranke Rebernik pričakuje, da jima bo določila drugačne naloge.

Tako Pfeiffer kot Krajnc sta zanikala očitke direktorja televizije Uroša Urbanije, da nista sposobna opravljati svojih nalog. Prepričana sta, da takšne žalitve in klevete ne smejo ostati neodgovorjene, zato se bosta o svojih možnostih pogovorila z odvetnikom.

Po koncu današnjega Dnevnika so podporo Kranjcu izkazali kolegi na RTV. Že prek dneva so prek spleta Kranjcu in Pfeifferjevi stopili v obrambo tudi drugi zaposleni na RTV, zvečer pa tudi nekateri drugi, denimo voditeljica Jasmina Jamnik in novinarka Tatjana Pirc.