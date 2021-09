Vandalski pohod od spomenika do spomenika

V nadaljevanju preberite:

Minula noč je žalosten seznam obračunov vandalov z javnimi spomeniki, ki so velikokrat delo vrhunskih slovenskih kiparjev, podaljšala z izgredom nad spomenikom talcem na Ulici talcev v središču Ljubljane. Vandal se ni ustavil pri običajnih mazaških čačkah, uničena je tudi plošča z imeni ustreljenih.



»Po doslej zbranih obvestilih je za zdaj še neznani storilec ponoči na spomeniku poškodoval spominsko ploščo in vazo. Policisti o dogodku še zbirajo obvestila, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« so jedrnato sporočili s Policije.



Kaj je poškodoval nočni bojazljivec, ki se po vandalskem dejanju skriva? Spomenik so pri poljanski gimnaziji postavili kmalu po osvoboditvi, oktobra 1945, v spomin na 13. oktober 1942, ko so fašistični okupatorji po atentatu na Marka Natlačna ustrelili 24 talcev. Zasnoval ga je arhitekt Ludvik Tomori.