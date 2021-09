Varuhinje razmišljajo, da ne bi šle več v službo

V nadaljevanju preberite:

Skupina varuhinj iz CUDV Črna na Koroškem je v pismu poslancem in poslankam v državnem zboru zapisala, da razmišljajo o tem, da sploh ne bi prišle več v službo. Prepričane so, da bi jih pri plačah morali izenačiti z izhodiščnim plačilnim razredom srednjih medicinskih sester. »Če so njihove plače prenizke, kakšne so potem naše?« se sprašujejo podpisnice pisma.