Delež pozitivnih skoraj 40-odstoten

9.55 V petek ob 7.604 PCR-testih je bilo pozitivnih 2.985 testov, Poklukar prosi za upoštevanje pogoja PCT

Včeraj so opravili 7.604 PCR-testov na koronavirus, od tega je bilo pozitivnih 2.987 testov. Delež pozitivnih testov je znašal 39,3 odstotka. Opravljenih je bilo tudi 32.514 hitrih antigentskih testov.

V državi je zdaj 26.682 aktivnih primerov, 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev znaša 1.265,2, kar predstavlja šest-odstoten porast.

Prošnja ministra za zdravje

Ob slabših epidemičnih razmerah in prihajajočih praznikih se je oglasil tudi Janez Poklukar, ki je danes v sporočilu za javnost zapisal:

»Pred nami je praznični vikend, dan spomina na mrtve, ko se še posebej poklonimo svojim bližnjim in ljubljenim, ki jih žal ni več z nami. To je tudi čas, ko se običajno srečujemo tudi z bolj oddaljenimi sorodniki in znanci. Povsem naravno in prav je, še posebej po sedaj že skorajda dveh turbolentnih letih, da si želimo bližine soljudi. Vendar pa je ravno to odlična priložnost tudi za virus, da še bolj zaokroži in se razmnožuje.

V zdravstvu in stroki nas opozarjajo, da so slovenske bolnišnice resnično preobremenjene, zaradi zdravljenja covidnih bolnikov pa se ukinjajo nekateri drugi programi. Zato je prav, da smo kot družba odgovorni in da naredimo vse, kar je v naši moči, da preprečimo širjenje virusa.

Prosim in spodbujam vsakega posameznika, da ravnamo družbeno odgovorno, da sami zamejimo nenujne stike, še posebej z bolj ogroženimi posamezniki, na primer starejšimi in bolnimi. Bodimo solidarni drug do drugega, pomagajmo si in spoštujemo pogoj PCT.«