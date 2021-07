Včeraj potrdili 25 novih primerov okužbe

10.09 Pozitivnih je bilo 3,2 odstotka testov



V soboto so v Sloveniji ob 774 PCR-testih na novi koronavirus potrdili 25 novih okužb. Pozitivnih je bilo 3,2 odstotka testov. Prejšnjo soboto pa so odkrili le devet novih primerov.



Po ocenah Nacionalnega inštituta za javno zdravje je trenutno v državi 562 aktivnih primerov okužbe, kar je šest več kot v petek.



V soboto so opravili tudi 12.187 hitrih antigenskih testov.



Na 100.000 prebivalcev je bilo v zadnjih 14 dneh potrjenih 26 primerov okužb, sedemdnevno povprečje okužb pa znaša 54. Oboje je malenkost več kot v petek.

