Včeraj v Sloveniji 877 novih okužb, pozitivnih 22,2 odstotka testov

Včeraj so na območju države ponovno potrdili skok števila novih okužb. Kot je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) objavil na svojem portalu, jih je bilo kar 877. Toliko jih je bilo nazadnje na začetku maja.Včeraj so opravili 3943 testov po metodi PCR, hitrih antigenskih testov pa je bilo 37.331. NIJZ ocenjuje, da je trenutno na območju države 7276 aktivnih primerov okužb, tedensko povprečje se je povzpelo na 599, 14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev pa trenutno znaša 342.Delež pozitivnih testov po metodi PCR je po najnovejših odatkih 22,2 odstotka. Število bolnikov s covidom-19, ki so hospitalizirani v mreži slovenskih bolnišnic, znaša 229, od teh jih 54 potrebuje intenzivno terapijo. Umrla sta dva obolela.