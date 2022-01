Včeraj v Sloveniji še 14.206 okužb, delež pozitivnih PCR-testov 72-odstoten

10.35 Tudi Moderna začela testiranje omikronu prilagojenega cepiva

Ameriško podjetja Moderna je začelo klinično testiranje poživitvenega odmerka cepiva proti covidu-19, posebej prilagojenega koronavirusni različici omikron, je v sredo sporočilo podjetje. Da začenjata testiranje omikronu prilagojenega cepiva, sta že v torek sporočili tudi podjetji Pfizer in BioNTech.

Testiranje cepiva Moderne bo zajelo 600 odraslih, od katerih jih je polovica pred vsaj šestimi meseci že prejela dva odmerka Moderninega cepiva, druga polovica pa je poleg prvih dveh prejela že tudi poživitveni odmerek.

Poživitveni odmerek, posebej usmerjen proti omikronu, bodo torej testirali tako kot tretji kot tudi četrti odmerek, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo ameriško podjetje.

Obenem so sporočili tudi rezultate o učinkovitosti poživitvenega odmerka svojega cepiva, ki se že uporablja. Ugotavljajo, da šest mesecev po prejemu raven protiteles za omikron pade za šestkrat v primerjavi z najvišjo ravnjo, ki so jo zabeležili 29 dni po prejemu tretjega odmerka. So pa protitelesa še vedno zaznavali pri vseh sodelujočih.

Do ugotovitev so prišli na podlagi preučitve krvi 20 ljudi, ki so prejeli poživitveni odmerek. Ta sicer znaša polovično količino prvih dveh odmerkov.

V podjetju so sicer zadovoljni, da protitelesa za omikron vztrajajo tudi šest mesecev po cepljenju, kljub temu pa so se odločili nadaljevati razvoj prilagojenega poživitvenega odmerka v luči dolgotrajne grožnje, ki jo predstavlja zmožnost omikrona, da se izogne imunski zaščiti, je sporočil prvi mož Moderne Stephane Bancel.

Testiranje omikronu prilagojenega cepiva proti covidu sta že začeli tudi podjetji Pfizer in BioNTech. Njuno cepivo tako kot cepivo Moderne temelji na tehnologiji mRNK, ki omogoča lažje spreminjanje cepiva, da zajame tudi mutacije, značilne za nove različice.

9.50 Easyjet kljub omikronu prepolovil četrtletno izgubo

Britanski nizkocenovni letalski prevoznik Easyjet je v prvem četrtletju poslovnega leta, ki se za podjetje začne oktobra, kljub pojavu koronavirusne različice omikron prepolovil izgubo pred davki. Ta se je ustavila pri 213 milijonih funtov (255 milijonov evrov), potem ko je v istem predlanskem obdobju znašala 423 milijonov funtov.

Prihodki od prodaje so v trimesečju do konca decembra poskočili za skoraj petkrat na 805 milijonov funtov, pri čemer je zmanjšanje stroškov podjetja pomagalo izravnati vpliv visoke inflacije, Easyjetove poslovne rezultate povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Easyjet je v letu dni kljub kratkoročnim vplivom omikrona v decembru krepko izboljšal poslovanje, je ob objavi rezultatov poudaril izvršni direktor nizkocenovnika Johan Lundgren.

Po njegovih besedah se je družba med pandemijo močno spremenila, pri čemer je izpostavil optimizacijo, večjo prožnost in vzdržno varčevanje pri stroških.

Širjenje omikrona v decembru se je sicer odrazilo na rezervacijah, a je te po drugi strani spodbudila odločitev britanske vlade, da za potovanja niso več potrebna testiranja na covid-19. Družba s sedežem v mestu Luton, ki se nahaja severno od prestolnice London, pričakuje, da se bo na predkoronske ravni vrnila med poletnimi počitnicami.

9.45 V Angliji sprostili ukrepe za zajezitev koronavirusa

Kljub visokemu številu okuženih s koronavirusom so v Angliji danes sprostili skoraj vse ukrepe za zajezitev pandemije. V večini notranjih prostorov tako niso več obvezne maske, na večjih prireditvah in v klubih pa jim ni več treba preverjati covidnega potrdila. Odpravili so tudi priporočilo dela od doma, poročajo tuje tiskovne agencije.

Še naprej pa so maske obvezne na vlakih in avtobusih v Londonu, tudi v nekaterih trgovinah še naprej pozivajo k nošenju mask. Med drugim se sproščajo tudi omejitve pri vstopu v Anglijo. Od 11. februarja naprej cepljenim proti covidu-19 ne bo treba več opraviti testa ob prihodu.

Vlada Borisa Johnsona je ukrepe, ki so jih uvedli zaradi različice omikron, sprostila, potem ko so v začetku januarja opazili strm padec števila okužb. V zadnjih dneh se je število potrjenih novih okužb ustalilo, dnevno tako poročajo o 80.000 do 100.000 okužbah.

V Veliki Britaniji lahko vlada odloča o ukrepih le za Anglijo. Škotska, Wales in Severna Irska ukrepe sprejemajo avtonomno.

9.37 Opravili 19.707 testov po metodi PCR in 104.930 hitrih antigenskih testov

Včeraj so na območju države potrdili 14.206 okužb, je objavil portal Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Opravili so 19.707 PCR-testov in 104.930 hitrih antigenskih. Delež pozitivnih testov je bil 72-odstoten.

Po oceni NIJZ je v državi 143.696 primerov aktivnih okužb, 14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev znaša 6814, tedensko povprečje pa 12.369.

Najnovejše podatke o številu obolelih, ki so izgubili boj s covidom-19,še čakamo. Na običajnih oddelkih sicer zdravijo 583 bolnikov s covidom-19, na intenzivnih pa 125. Skupno število hospitaliziranih še vedno narašča in znaša 708, k sreči pa je znova nižje število na intenzivni oddelkih.

Število aktivnih primerov okužb se je v primerjavi z dnevom prej zvišalo za 7341. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov, ki trenutno znaša 12.368, je v primerjavi s predhodnim dnem višje za 560.

Največ okužb na posamezen dan doslej so potrdili v torek, in sicer 17.491.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.260.159 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.208.257.