Včeraj v Sloveniji še 3829 okužb, pozitivnih 38 odstotkov PCR-testov

10.52 V Veliki Britaniji v bolnišnicah najvišje število covidnih bolnikov od februarja lani

V Veliki Britaniji je število bolnikov, ki se zaradi novega koronavirusa zdravijo v bolnišnicah, najvišje od 19. februarja lani. Po podatkih vlade je bilo v torek v Združenem kraljestvu v bolnišnicah skupaj 17.276 covidnih bolnikov, kar je 58 odstotkov več kot prejšnji teden, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Britanski premier Boris Johnson je v sredo dejal, da se število bolnišničnih sprejemov podvoji vsakih devet dni in da se v državi soočajo z najhitrejšim porastom primerov covida-19 doslej.

Zadnji razpoložljiv podatek o sprejemih v bolnišnice za celotno Združeno kraljestvo kaže, da je bilo 28. decembra v bolnišnico sprejetih 2258 covidnih bolnikov, kar je za 83 odstotkov več kot teden pred tem. V drugem valu epidemije je bilo največ covidnih bolnikov v enem dnevu hospitaliziranih 12. januarja 2021, in sicer 4583.

V Veliki Britaniji je zaradi hudega pomanjkanja osebja v povezavi s koronavirusno različico omikron več kot 20 bolnišnic že razglasilo kritične razmere, kar bi lahko vodilo v to, da bolnišnicam ne bi uspelo več zagotavljati ključnih storitev.

10.49 V Italiji poleg obveznega cepljenja za starejše od 50 let še dodatni protikoronski ukrepi

Italijanska vlada je v sredo zvečer poleg obveznega cepljenja proti covidu-19 za starejše od 50 let, ki bo veljalo od 15. februarja in predvideva denarne kazni do 1500 evrov za tiste, ki tega ne bodo spoštovali, sprejela še dodatne protikoronske ukrepe. Spremembe so pri obveznem izpolnjevanju pogoja PCT in karanteni učencev in dijakov.

Spremenjena karantenska pravila za učence in dijake bodo po poročanju Primorskega dnevnika omogočila, da bo pouk še naprej načeloma večinoma potekal v šolah.

Italijanska vlada pod vodstvom Maria Draghija je poleg tega razširila uporabo covidnega potrdila. Po novem bo pogoj PCT (prebolevnik, cepljen, testiran) veljal za vstop v trgovine, banke, frizerske salone ter urade javne uprave. Pogoja PCT ne bo treba izpolnjevati za vstop v trgovine, ki prodajajo osnovne življenjske potrebščine, in lekarne.

Italijanska vlada je v sredo soglasno sklenila, da bo cepljenje obvezno za ljudi, stare 50 let ali več. Tistim, ki se ne bodo držali nove uredbe, grozi globa v višini od 600 do 1500 evrov.

Testiranje v Rimu. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

9.35 V Sloveniji še 3829 okužb z novim koronavirusom

Včeraj so na območju Slovenije evidentirali še 3829 okužb z novim koronavirusom, je objavljeno na portalu Nacionalnega centra za javno zdravje (NIJZ). Število okužb je v primerjavi s torkom, ko jih je bilo 4068, nekoliko upadlo.

Opravili so 10.083 testov po metodi PCR, kar pomeni, da je delež pozitivnih med njimi znašal okoli 38 odstotkov. Po oceni NIJZ imamo v državi 25.752 primerov aktivnih okužb. Tedensko povprečje znaša 2361, 14-dnevna incidenca na 10.000 prebivalcev pa 1213.

Število aktivnih primerov se je v primerjavi z dnevom prej povišalo za 2711. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov je višje za 303, 14-dnevno povprečje na 100.000 prebivalcev pa za 127.

Včeraj so opravili tudi 90.327 hitrih antigenskih testov. V času od začetka epidemije so skupno potrdili 478.860 okužb. Z enim odmerkom je cepljenih 1.252.985 prebivalcev, z vsemi pa 1.193.012.

8.40 Zneski, ki jih Slovenija nameni za testiranje, so vrtoglavi

Stroške za hitro testiranje na covid-19 od 8. novembra lani spet krije država. Zneski, ki jih nameni za to, so vrtoglavi. Naredili smo pavšalen izračun in grobo oceno, koliko je v povprečju davkoplačevalce v slabih dveh mesecih stalo odkritje in potrditev enega pozitivnega primera.

V 56 dneh (8. 11. 2021–3. 1. 2022) je bilo opravljenih 3.736.060 hitrih testov (HAG). Če upoštevamo, da država izvajalcem testiranja krije stroške testiranja HAG v najvišji vrednosti sedem evrov na storitev, stroške testov HAG za samotestiranje pa v vrednosti 2,5 evra za test, skupaj torej 9,5 evra, je hitro testiranje v omenjenem obdobju stalo 35.492.570 evrov. V povprečju je za hitre teste v tem času država torej porabila 636.796 evrov na dan.