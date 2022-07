Več denarja za žičničarje, Kanin pa praznih rok

Ministrstvo za gospodarstvo bo za vlaganja v žičniško infrastrukturo skupaj namenilo 64,4 milijona evrov nepovratnih sredstev, kar je 20 milijonov več kot je bilo sprva predvideno. Denar bo dobilo deset smučišč med njimi pa ne bo Kanina, katerega usoda tako ostaja negotova.

Ministrstvo je na javnemu razpisu za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti sprva razpisalo 30 milijonov evrov evropskih subvencij za infrastrukturo oziroma za razvoj in prestrukturiranje večjih slovenskih smučišč v celoletna gorska središča za aktivni oddih, dodatno pa še 18,8 milijona za gradnjo ali obnovo nastanitvenih zmogljivosti. Za prvi sklop je pripelo 12 vlog za drugega 14, interes žičničarjev pa je presegal razpoložljiva sredstva.

Kot je povedal gospodarski minister Matjaž Han, ni mogel sprejeti dejstva, da niso imeli denarja za vse dobre projekte, zato so znotraj lastnega resorja ter skupaj z ministrstvom za infrastrukturo in ministrstvom za razvoj in kohezijsko politiko zagotovili dodatna sredstva. Tako bodo denar razdelili za vseh deset projektov, ki so izpolnjevali pogoje razpisa. To pomeni, da bodo denar dobili upravljavci smučišč Kope, RTC Jakec Trije Kralji, Velika planina, Žičnice Vogel, Rekreacijsko turistični center Krvavec, Golte, Rogla, Rekreacijsko turistični center žičnice Kranjska Gora, Mariborsko Pohorje in Hotel Cerkno. Upravičenci bodo prejeli najmanj dva in največ osem milijonov evrov oziroma 80 odstotkov naložbe; 100 če gre za ponudnika v javni lasti.

Neustrezna vloga

Med prejemniki pa ni Kanina oziroma občine Bovec, ki je na razpis prijavila prenovo krožno-kabinske žičnice iz doline, za kar je pričakovala 10 milijonov evrov. Han je povedal, da zato, ker niso izpolnjevali pogojev. »To vlogo smo morali zavrniti, saj ni izpolnjevala pogojev. Zaprosil sem jih za sestanek, da poskušamo poiskati rešitev,« je pojasnil minister. Kot smo že poročali, je prenova te žičnice nujna, saj bo prihodnje leto tara 50 let.

Največ dodatnega denarja je prispevalo ministrstvo za razvoj in kohezijsko politiko, ki ga vodi Aleksander Jevšek. Ta je pojasnil, da so denar zagotovili iz mehanizma React, saj se je izkazalo, da sredstva iz nekaterih drugih projektov do konca leta 2023, ko se izteče sedanja finančna perspektiva ne bodo porabljena.

Denar za nastanitve

Za vlaganja v nastanitve bo namenjenih 5,7 milijona evrov, prejemniki pa so MEDIUM, design, grafični inženiring, tisk, Hotel Dvorec gostinstvo in turizem, Atar, investicije, inženiring, Sicom Hoteli, Hiša Denk, Gregor Vračko, PA3K, Rimski vrelec, Vodišek, gostinsko in trgovsko podjetje, Hotel Lonca, W PLAN, gradbeništvo in storitve. S tem naj bi dobili 500 novih nastanitev, 200 pa naj bi dvignili kakokost.