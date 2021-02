Več kot 1300 zaposlenih v zdravstvu se ne more cepiti

V mariborskem UKC so že včeraj nadaljevali cepljenje svojih delavcev.



Večja precepljenost zaposlenih v zdravstvenih poklicih je ključna za zaščito najranljivejših skupin. Foto: Jože Suhadolnik

Zaradi zamud pri dobavah na cepljenje proti koronavirusu čaka več kot 1300 slovenskih zdravstvenih delavcev, od teh okoli tisoč samo v UKC Ljubljana. To so delavci, ki so bili najprej zadržani do cepljenja, a so si pozneje premislili. Zdaj pa cepiva za vse ni dovolj; primanjkuje ga tudi v bolnišnicah Brežice, Trbovlje, Slovenj Gradec, Murska Sobota …Če od 8400 zaposlenih odštejejo prebolevnike, tisoč čakajočih in trajno odsotne, bo delež cepljenih zelo velik, ocenjujejo v UKC Ljubljana. Cepilo se je že 3742 zaposlenih; drugi odmerek je že dobilo 2453 oseb. Covid-19 je prebolelo 1871 ljudi in večina teh se še ne more cepiti. Približno 800 oseb pa je trajno odsotnih zaradi porodniških in bolniških odsotnosti. V UKC Ljubljana tolikšen odziv zaposlenih na cepljenje pripisujejo tudi temu, da jih niso »prepričevali, temveč zelo temeljito informirali«. Kot zelo dobro se je pokazalo, pravijo, da so cepljeni na lastnih družbenih omrežjih objavili, da so cepljeni in s tem postali zgled vsem drugim. Tako so v UKC precej presegli številko prvotno prijavljenih.Medtem pa so v mariborskem UKC že včeraj nadaljevali cepljenje svojih delavcev. V Mariboru je do vključno 29. januarja prvi odmerek prejelo 1645, drugega pa 980 delavcev. Za cepljenje se je do takrat prijavilo 58 odstotkov ali 2122 zaposlenih.V SB Trbovlje se je cepilo 169 ali 55 odstotkov zaposlenih. Po podatkih direktoriceso cepili še 41 dializnih pacientov, ki so najbolj kritična skupina – od teh deset le s prvim odmerkom. Interes za cepljenje je sicer izrazilo 169 zaposlenih in 30 še čakajočih. Do aprila, računa Martinčičeva, bodo pocepili vse.V Splošni bolnišnici Murska Sobota so do torka cepili 473 oseb. Covid-19 je prebolelo 378 zaposlenih. Tudi pri njih se zanimanje za cepljenje povečuje. Še sredi decembra se jih je z njim strinjalo 495, trenutno imajo na seznamu za cepljenje novih 70 zaposlenih. Glede na termin prebolevanja covida-19 in glede na to, da zadnja dva tedna prejemajo izključno odmerke cepiva za revakcinacijo, ocenjujejo, da bo trajalo še nekaj časa, da bodo cepili vse.V SB Brežice se je do zdaj cepila dobra tretjina ali 115 zaposlenih, zdaj se jih je zanj dodatno ogrelo še 40. Tako kot v UKC Ljubljana tudi v SB Brežice čakajo na nove dobave. Cepivo, pravi direktorica, so naročili pred dvema tednoma: »Ko ga prejmemo, bomo lahko cepili vse, ki to želijo.«V SB Slovenj Gradec je že precepljenih 37 odstotkov zaposlenih – dobili so že oba odmerka, le enega je prejelo 436 ali dobrih 46 odstotkov delavcev. Interes za cepljenje je izkazalo 534 ali skoraj 57 odstotkov njihovih zdravstvenih delavcev. Na cepljenje pa čaka 98 zaposlenih, ki niso prejeli še nobenega odmerka.In zakaj je pomembno, koliko zdravstvenih delavcev privoli v cepljenje? Ker je kar največja precepljenost dela prebivalstva, zaposlenega v zdravstvenih poklicih, ključna za zaščito najranljivejših skupin, poleg tega osebe z zdravstvenimi poklici s svojim mnenjem vplivajo na odnos vse družbe do cepljenja, so jasni avtorji raziskave o pripravljenosti zdravnikov, sester, negovalk … na cepljenje proti novemu koronavirusu. Raziskavo so konec decembra pod vodstvomizvedli študenti medicine Univerze v Mariboru v sodelovanju s Sledilnikom za covid-19, v njej pa je sodelovalo 2068 oseb z zdravstvenim poklicem.Verjetno ali gotovo bi se cepilo 84 odstotkov zdravnikov, 82 odstotkov študentov medicine ter 61 odstotkov študentov drugih smeri, povezanih z zdravstvom. Od preostalega zdravstvenega osebja (medicinske sestre, zdravstveni tehniki, negovalci, fizioterapevti, farmacevti in psihologi) bi se cepila le polovica. Še nižji, 47-odstoten, je delež dijakov srednje zdravstvene šole in študentov zdravstvenih ved.Regionalno so cepljenju najbolj naklonjeni zdravstveni delavci v Podravju, Zasavju in Savinjski regiji. V Podravju jih je kar tri četrtine odgovorilo, da se bodo verjetno ali gotovo cepili, v Zasavju je bilo takih 73, v Savinjski regiji 72 odstotkov.Najmanj zdravstvenih delavcev bi se cepilo na Dolenjskem, v Beli krajini in Kočevju, kjer jih je 49 odstotkov odgovorilo, da se verjetno ali gotovo ne bodo cepili. Manj naklonjeni cepljenju so tudi zdravstveni delavci v Pomurju in na Gorenjskem; da se ne bodo cepili, je sklenilo po 40 odstotkov delavcev v zdravstvu obeh regij.