Več kot bencinski servis: tako Petrol pomaga najšibkejšim v družbi

Petrol je velika družina srčnih posameznikov. Z različnimi dejavnostmi na področju družbenokoristnih projektov vračajo družbi in se povezujejo z najbolj šibkimi in kritičnimi skupinami. Petrol je več kot bencinski servis, in ko se boste prihodnjič zapeljali po gorivo ali nakupovali v zadnjem hipu – tudi za kakšno prisrčno darilo –, pomislite tudi na zgodbe, ki jih boste prebrali v nadaljevanju.

V desetletju darovali že 800.000 evrov

Ko zaposleni stopijo skupaj v edinstvenem projektu Naša energija povezuje, so rezultati neprecenljivi. »To je eden najbolj srčnih projektov Petrola. Gre za humanitarni projekt, ki ga v Petrolu izvajamo že več kot deset let,« nam le eno od številnih dejavnosti družbe opiše Brigita Zorec, direktorica Korporativnega komuniciranja v Petrolu. In zakaj je ta projekt tako poseben? »Zaposleni sami izberemo obdarovance oziroma društva, morda posameznike iz lokalnega okolja, in na ta način se odločimo, komu bo Petrol daroval sredstva in mu s tem morda olajšal vsaj kakšen dan v prihajajočem letu.« Kako uspešna je ta srčna pobuda, dokazujejo tudi številke: v trinajstih letih so za različna društva in posameznike namenili že več kot 800.000 evrov.

Donacija v okviru projekta FOTO: Črt Piksi

V decembru so uresničili še eno akcijo: zaposleni v poslovni stavbi Petrola na Dunajski cesti 50 v Ljubljani so tokratna sredstva namenili socialno ogroženim družinam in v ta namen Zvezi prijateljev mladine (ZPM) Ljubljana Moste - Polje podarili ček v vrednosti 2000 evrov.

»Donacijo družbe Petrol bomo namenili socialno ogroženim družinam iz vse Slovenije, predvsem za poplačilo v zimskem obdobju tekočih stroškov kurjave,« je napovedala Tanja Petek, sekretarka pri ZPM Moste - Polje.

To pa še ni vse, v tem prazničnem obdobju so skupaj že šesto leto zapored stopili tudi v iniciativi Postani Petrolov Božiček in nabrali za cel kombi daril, s katerimi bodo razveselili številne otroke. »Naše sodelovanje z družbo Petrol ima kar globoke korenine. Predvsem se zelo odzivajo na stiske otrok, polnijo potovalke socialno ogroženih otrok, gredo z nami na letovanje, obdarujejo otroke v času novoletnih počitnic, polnijo šolske torbice otrokom in podarjajo takšne donacije, kot je bila današnja,« to izjemno partnerstvo povzame Tanja Petek.

Decembra so za iniciativo Postani Petrolov Božiček nabrali za cel kombi daril. FOTO: Črt Piksi

»Stanje v naši okolici je resno«

Da je vsaka pomoč še kako dobrodošla, kaže stanje v naši družbi. »Socialno stanje družin v Sloveniji je zelo skrb vzbujajoče. Po naših podatkih oziroma po prošnjah, ki jih dobivamo od družin, smo zelo zaskrbljeni predvsem zato, ker pomoč potrebujejo družine, kjer sta eden ali oba starša zaposlena za minimalen dohodek, ampak kljub rednim mesečnim dohodkom ne pridejo skozi mesec,« pripoveduje Tanja Petek in pri tem doda, da če smo pred epidemijo covida imeli zelo veliko nefunkcionalnih družin, kjer sta bila starša nezaposlena, se danes na njih obračajo funkcionalne družine, ki so v taki stiski, da se morajo skozi mesec odločati, ali bodo kupile hrano ali bodo plačale položnice.

Najbolj sežejo v srce zgodbe, v katere so vpleteni najmlajši. »Ampak če želiš pomagati otrokom, moraš pomagati družini. S programom Veriga dobrih ljudi ponujamo celovito pomoč družinam v stiski, finančno in materialno. Materialno pomoč zbiramo v našem skladišču – to so večinoma prehrana, higienski izdelki, šolske potrebščine, oblačila za otroke, šolske potrebščine in pa oprema za otroke. Potem z brezplačno pravno pomočjo ljudi učimo in informiramo, kakšne pravice imajo. Rešujemo jih iz pravnih zagat, preprečujemo tudi deložacije. Potem imamo terapije za otroke, mladostnike in starše, ki so zdaj zelo v porastu.«

Tanja Petek, sekretarka pri ZPM Moste - Polje. FOTO: Črt Piksi

Družine in posamezniki, ki se znajdejo na robu revščine, se ne spopadajo le z materialnimi težavami, vedno bolj izrazita je tudi duševna stiska. »Res je, vedno večja je. Človek, ki se znajde v stiski, otopi, se zapre in potrebuje nekoga, da mu pomaga, da se mu odpre, da ga vodi skozi tisto obdobje. Za ta namen imamo pri nas prijazne in spoštljive sodelavke, ki so ves čas v stiku z našimi uporabniki, in pa tudi terapevtsko pomoč. Predvsem pa vsi lahko pomagamo tako, da jih vidimo, da jih ne stigmatiziramo.«

Skladišče ZPM Moste - Polje bo kmalu prazno

Socialne razmere v Sloveniji se slabšajo, posameznikov, ki potrebujejo osnovno pomoč, s katero bi preživeli čez mesec, je vedno več. Vsaka donacija dobrih ljudi in podjetij je zato več kot dobrodošla. »Za vsako pomoč smo res iskreno hvaležni. Donacij je v tem obdobju, po epidemiji covida in po vojni v Ukrajini, vedno manj.« Zato v ZPM z zaskrbljenostjo zrejo v prihajajoče mesece: »Pri nas bo skladišče v drugi polovici januarja popolnoma prazno.« Zato vsi, ki želite pomagati, dobrodošli: »S paketom prehrane, higienskih pripomočkov, oblačil za tople mesece, šolske potrebščine. Če imate možnost, je dobrodošla tudi denarna donacija, s katero lahko poplačamo račune družine.«

Vsak cent in vsaka materialna pomoč štejeta: sledite objavam ZPM Moste - Polje, v katerih sproti obveščajo o tem, katere dobrine v določenem obdobju najbolj manjkajo, in pomagajte po svojih zmogljivostih.

Socialne razmere v Sloveniji se slabšajo, posameznikov, ki potrebujejo osnovno pomoč, je vedno več. FOTO: Črt Piksi

Petrol ponuja roko najšibkejšim

Družba Petrol je v vseh teh letih razvila prav poseben čut za dogajanje v naši družbi. Prisluhnejo klicem na pomoč posameznikov ali društev in se aktivno angažirajo s številnimi akcijami. Naša energija povezuje je samo ena izmed njih; ta omogoča zaposlenim, da aktivno sodelujejo pri zbiranju sredstev, v številnih drugih spodbujajo tudi svoje zveste kupce, ki prek Zlatih točk pomagajo družbi – od mladih športnikov, prizadetih v naravnih katastrofah pa vse do reševanja našega dragocenega gozda.

Leto končujejo s prav posebno pobudo – zveste stranke vabijo, naj svoje Zlate točke podarjajo za obnovo gozda. Zavodu za gozdove bodo namreč tako pomagali obnoviti naše gozdove in prispevali k rastlinski in živalski pestrosti. Podarjene Zlate točke bodo omogočile obnovo skoraj 40 ha gozda, kar je enako velikosti Krakovskega pragozda.

Naročnik oglasne vsebine je Petrol