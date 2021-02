Večerov Bob leta 2020 ravnatelju Ivanu Lorenčiču

Večerov Bob leta 2020, ki so ga zaradi epidemije podelili v spletni obliki, je letos pripadel šolniku, profesorju in dolgoletnemu ravnatelju Druge gimnazije Maribor Ivanu Lorenčiču. Dobil ga je za izjavo »V življenju lahko uspeš samo takrat, ko si upaš, včasih je treba tudi malo tvegati. Če nič ne tvegaš, največ tvegaš, ker ostaneš tam, kjer si.«



Tradicionalni večer satire in smeha ter praznik odkrite besede sicer že leta poteka v Slovenskem narodnem gledališču (SNG) Maribor z neposrednim prenosom na nacionalni televiziji, letošnjega že 22. po vrsti pa so organizatorji morali podeliti v virtualni različici. Prireditev je znova vodil igralec Jurij Drevenšek.



Odgovorni urednik Večera Matija Stepišnik je ob podelitvi boba poudaril, da se Lorenčičeve misli ne omejujejo zgolj na šolski prostor, ampak so univerzalne, takšna pa je tudi njegova nagrajena izjava v glasovanju bralcev, ki so skupaj oddali okoli 32.000 glasov.



Lorenčič se je v nagovoru zahvalil vsem, ki so glasovali zanj, in pohvalil tudi izjave ostalih nominirancev, saj bi si po njegovem mnenju vsi zaslužili nagrado. Zato je bil presenečen in počaščen, da je bila izbrana prav njegova misel, za katero pravi, da jo večkrat kot napotek za življenje pove mladim, tako svojim dijakom kot devetošolcem na informativnih dnevih.

