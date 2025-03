Večina ljudi ne ve, da so ledvični bolniki

V nadaljevanju preberite:

Okvara ledvic praviloma ne boli in pogosto se zgodi, da te bolezni ne prepoznamo. Kronično ledvično bolezen (KLB) ima vsak deseti prebivalec, v Sloveniji jo ima približno 180.000 ljudi, ob današnjem svetovnem dnevu ledvic poudarjajo v Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije, Zvezi društev ledvičnih bolnikov Slovenije in Slovenskem nefrološkem društvu.

Letošnja glavna tema je pomen zgodnjega odkrivanja bolezni in pravočasnega zdravljenja. To je namreč toliko bolj pomembno, ker je delovanje ledvic tesno povezano z delovanjem srčnožilnega sistema. Dobra polovica bolnikov s srčnim popuščanjem zboli za kronično ledvično boleznijo; s slabšim delovanjem ledvic se za od dva- do štirikrat poveča pojavnost srčnega popuščanja. Kronične ledvične bolezni ni mogoče ozdraviti, lahko pa upočasnimo njeno napredovanje in preprečimo dokončno odpoved ledvic.

Slovensko nefrološko društvo s sekcijo medicinskih sester in zvezo društev ledvičnih bolnikov na ta dan po državi organizira številne akcije, v bolnišnicah in na drugih javnih krajih, kjer ozaveščajo ljudi, naj se odzovejo na povabilo referenčnih ambulant na testiranje njihove ledvične funkcije, pa tudi na pregled urina. Od danes bodo namreč tudi v referenčnih ambulantah, katerih namen je v okviru ambulant družinske medicine prepoznavati kronične bolezni, preverjali tudi ledvično funkcijo, predvsem pri ljudeh, ki imajo veliko tveganje.

Kronična ledvična bolezen dolgo poteka tiho in brez simptomov. V Sloveniji se trenutno zdravi 1377 bolnikov s hemodializo.S presajeno ledvico živi 800 bolnikov.