Večina ministrov naslednikom zapušča v svojih resorjih velike izzive

Po tem, ko je državni zbor včeraj s 53 glasovi za in 23 proti potrdil novo vlado Roberta Goloba in se je ta zvečer že sestala na prvi seji, bodo danes ministri opravili primopredaje poslov. Pogledali smo, kakšno zapuščino dobivajo in kakšni izzivi so pred njimi.