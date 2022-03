Večina šol in vrtcev v sredo ne bo odprla vrat

V nadaljevanju preberite:

Vrata večine šol in vrtcev bodo v sredo, 9. marca, kot vse kaže, ostala zaprta. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz) vztraja pri svojih zahtevah, da jih vladna stran ni niti pozvala za pogajalsko mizo, pa po njihovem mnenju dokazuje podcenjujoč odnos oblasti do njihovega dela in poklica. Del sindikatov javnega sektorja je zaostrovanje sindikalnih aktivnosti napovedal za obdobje po volitvah.