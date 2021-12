Večina strank je moralno bankrotiranih

Do volitev je še manj kot pet mesecev. Pretvarjamo se, da se nanje še nihče ne pripravlja, a v resnici je vse, kar se v politiki trenutno dogaja, ena sama predvolilna kampanja, meni Ali Žerdin. Janez Markeš se strinja, da je glede na to, kako naglo se bližajo volitve, o njih slišati relativno malo.

Markeš meni, da skrajno desna stranka SDS računa na novo konstelacijo, v kateri bi lahko oblikovala vlado. Pri tem ima nesrečo, da je posesala vse, kar se je dalo z desnice, sredina, s katero lahko paktira, pa je zelo šibka. Medtem je na drugi strani več strank, ki napovedujejo, da bodo nastopale povezano, a glede na njihovo sodelovanje v prejšnji vladi je njihovo uspešno sodelovanje negotovo, meni Markeš.

Krščanska demokracija oziroma stranka NSi, ki jo zastopa, je po Markeševem mnenju moralno bankrotirala in postala neoliberalna stranka kapitala in privatizacije, kar je nasprotje tega, kar je počela njena zgodovinska vzornica.

A moralni bankrot je po Markeševem mnenju tudi na levici. V oči bode dejstvo, da se stranke, ki se razglašajo za leve stranke, sramujejo Levice, ki dejansko dosledno zastopa leva stališča, in jo odrivajo od sebe. Tudi leve stranke z izjemo Levice so tako moralno bankrotirane, saj so, na povsem enak način kot NSi, pokleknile pred kapitalom, je poudaril Markeš.

Žerdin se boji, da bodo programske spremembe na RTVS vodile v še manj vsebinskih oddaj pred volitvami in več prazne propagande. Markeš se strinja in dodaja, da je refleksije in kvalitetne politične kritike vse manj v vseh sferah družbe, tudi v kulturi in med številnimi intelektualci, denimo v krogu nekdanje Nove revije, prevladujeta le še konformizem in apolitičnost.