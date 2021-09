Večinoma nad povprečjem, a za najboljšimi

V nadaljevanju preberite:

V Sloveniji imamo v primerjavi z drugimi članicami EU eno najnižjih neenakosti in stopenj socialne izključenosti, med vsemi državami pa najnižjo stopnjo tveganja revščine otrok. A hkrati beležimo enega najvišjih deležev nezadovoljenih potreb po zdravstveni oskrbi zaradi čakalnih dob in imamo slabo razvit sistem dolgotrajne oskrbe. To je le nekaj poudarkov publikacije ESSP – Slovenija 2000–2020, s katero so na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) analizirali stanje glede 20 načel evropskega stebra socialnih pravic (ESSP).