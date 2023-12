Veleposlanik Malovrh ima podporo pri Janši, Logarju in Fajonovi

V nadaljevanju preberite:

V političnih kuloarjih je mogoče slišati, da je za zaščito Boštjana Malovrha pri zunanji ministrici Tanji Fajon posredoval bivši predsednik republike Borut Pahor. Ta je v svojem mandatu z Malovrhom sodeloval v zvezi z lobiranjem za pridobivanje podpore za kandidaturo Slovenije za nestalni sedež v VS.

Za kandidaturo se je precej pozno odločila prejšnja vlada Janeza Janše, ki je Malovrha postavila na položaj veleposlanika v OZN.

Delo na stalni misiji Slovenije v OZN poteka v zgoraj opisanem globokem nezaupanju med Malovrhom in Žbogarjem. »Na misiji je dobra delovna vnema, morda bi bilo treba nekatere stvari izboljšati, da bomo v tem zapletenem položaju sposobni najti svoj prostor poštenega posrednika ob spoštovanju mednarodnega prava,« je prejšnji teden v New Yorku mirila Tanja Fajon.

Vodja posebne misije v VS Samuel Žbogar ima vsak petek tedenske kolegije z vsemi zaposlenimi diplomati na misiji, tudi tistimi, ki jih vodi Malovrh. Diplomati, katerih primarna zadolžitev je generalna skupščina OZN, se ukvarjajo tudi s projektom članstva v VS. Na Žbogarjevih petkovih kolegijih ni prisoten le vodja misije v OZN Boštjan Malovrh, ki pa je po oceni zunanje ministrice Tanje Fajon, bivšega predsednika Boruta Pahorja, bivšega zunanjega ministra Anžeta Logarja in bivšega predsednika vlade Janeza Janše zaslužen za slovensko članstvo v VS.