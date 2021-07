Velik politični korak mlade generacije

V nadaljevanju preberite:

Mlada generacija se je na volitvah in referendumih do zdaj najpogosteje odločala za glasovalno abstinenco. Včerajšnji referendum je posebnost. Referendum o vodah napoveduje spremembo političnih navad med mlajšo generacijo, saj se je ta angažirala ob zahtevi za razpis referenduma, vtis na voliščih pa je, da je bila udeležba med mladimi množična.



Ko se je v nedeljo zvečer trdo jedro gibanja, ki je zahtevalo razpis referenduma, zbralo v ljubljanskem lokalu Pritličje, sem prisotne vprašal, kdo med njimi je starejši od 30 let. Količina vode v nevihtnem oblaku je ravno dosegla kritično točko in se je ulilo. Tretjina je prikimala. Dve tretjini vodstva kampanje proti noveli zakona o vodah sta mlajši od 30 let. Rezultatov še niso poznali, a so se prešerno smejali, ker so bila volišča že zaprta, delo je bilo opravljeno.