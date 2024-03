Ni strateške odločitve za razvoj družbe

V nadaljevanju preberite:

Najdaljša zdravniška stavka pri nas se preveša v enajsti teden, v sredo bodo na svoj položaj znova poskušali opozoriti zaposleni na upravnih enotah, protest pred vlado in državnim zborom napovedujejo operaterji na številki 112, sodniki in tožilci še čakajo na uresničitev ustavne odločbe, na krovnih pogajanjih med vlado in sindikati javnega sektorja o prenovi plačnega sistema sta strani pri bistvenih točkah še daleč narazen. Ekonomsko-socialni svet (ESS) so delodajalci junija zapustili in še nič ne kaže, da bodo socialni partnerji ponovno sedli za skupno mizo. O (ne)spretnosti vlade pri reševanju vseh teh situacij smo se pogovarjali z dr. Miroljubom Ignjatovićem s katedre za razvoj in menedžement organizacij in človeških virov na ljubljanski fakulteti za družbene vede.