Veliko načrtov, a brez jasne časovnice

V nadaljevanju preberite:

Ekipa Roberta Goloba si je, kot je razvidno iz koalicijskega pogodbe oziroma programa za delo 15. vlade, v zdravstvu postavila visoke cilje. A pri tem vedno obstaja nevarnost, da bi lahko tudi nizko padla. V zdravstvenem resorju so namreč številne turbulence, ki jih marsikateri minister ni mogel preleteti brez posledic.

Eno takšnih gotovo napoveduje ukinitev dopolnilnega zavarovanja, ki je bila napovedana že v preteklosti, a se je vedno zataknilo pri iskanju nadomestnega vira. Po dostopnih informacijah tega tudi tokrat (še) ni. Koalicijska pogodba razvnema strasti tudi zaradi napovedi, da bo odpravljeno popoldansko delo zdravnikov pri zasebnikih in koncesionarjih ter uvedena konkurenčna prepoved dela. Mladi zdravniki so že napovedali, da se bo v tem primeru zgodil množični odhod zdravnikov iz javne mreže. To vlada Roberta Goloba najbrž še vedno lahko prepreči, a le, če bo znala primerno sistemsko pristopiti, zvišati plače, nagraditi pridnost … Naloge, ki si jih je zadala, so nedvomno velike, ambiciozna je tudi napoved ureditve alternativnega zdravljenja in uzakonitev medicinske uporabe konoplje.

Nabor nalog je obsežen, a kakšna bo časovnica napovedanih prioritet? Najverjetnejši minister za zdravje Danijel Bešič Loredan pravi, da želijo nov sistemski zakon pripraviti do leta 2024. Marjan Pintar, direktor Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, meni, da bi bilo smiselno sestaviti nabor prioritet in natančneje določiti časovnico izvedbe ključnih korakov.